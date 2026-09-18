У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія намагається дискредитувати розслідування воєнних злочинів у Бучі

У МЗС РФ заявили, що масові вбивства цивільних у Бучі нібито були "провокацією", організованою за участю Британії.

ЦПД: Росія намагається дискредитувати розслідування воєнних злочинів у Бучі
Речниця МЗС РФ Марія Захарова
Фото: ЗМІ

Кремль знову намагається дискредитувати міжнародні розслідування та заперечує відповідальність російських військових за воєнні злочини у Бучі. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час пресконференції звинуватила Секретаріат ООН та Генерального секретаря організації у нібито сприянні "антиросійській кампанії" через ненадання списків загиблих у Бучі.

Реклама

Також Захарова повторила твердження російської сторони про те, що масові вбивства цивільних у Бучі нібито були "провокацією", організованою за участю Великої Британії. Крім того, вона заявила, що серед загиблих нібито були не лише мирні жителі.

У ЦПД такі заяви назвали маніпулятивними та частиною спроб змістити увагу з доказів загибелі цивільного населення під час окупації Бучі.

Центр зазначає, що факти щодо подій у Бучі підтверджуються фото- та відеоматеріалами, свідченнями місцевих жителів, результатами судово-медичних експертиз та матеріалами міжнародних організацій.

За оцінкою ЦПД, заперечення воєнних злочинів у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших деокупованих населених пунктах є частиною системної інформаційної політики Росії. 

У Центрі вважають, що таким чином російська сторона намагається поставити під сумнів доказову базу та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Водночас заяви російських посадовців щодо подій у Бучі не змінюють необхідності встановлення всіх обставин і відповідальних осіб у межах національних та міжнародних розслідувань.

  • Рада ЄС запровадила санкції щодо дев’яти осіб, відповідальних за злочини проти цивільного населення в Бучі під час російської окупації у 2022 році.
  • Про те як люди виживали в окупації Бучі читайте в матеріалі "Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло", – розповідь жінки, яка вижила в Бучі.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies