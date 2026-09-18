ЦПД: Росія намагається дискредитувати розслідування воєнних злочинів у Бучі

Кремль знову намагається дискредитувати міжнародні розслідування та заперечує відповідальність російських військових за воєнні злочини у Бучі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час пресконференції звинуватила Секретаріат ООН та Генерального секретаря організації у нібито сприянні "антиросійській кампанії" через ненадання списків загиблих у Бучі.
Також Захарова повторила твердження російської сторони про те, що масові вбивства цивільних у Бучі нібито були "провокацією", організованою за участю Великої Британії. Крім того, вона заявила, що серед загиблих нібито були не лише мирні жителі.
У ЦПД такі заяви назвали маніпулятивними та частиною спроб змістити увагу з доказів загибелі цивільного населення під час окупації Бучі.
Центр зазначає, що факти щодо подій у Бучі підтверджуються фото- та відеоматеріалами, свідченнями місцевих жителів, результатами судово-медичних експертиз та матеріалами міжнародних організацій.
За оцінкою ЦПД, заперечення воєнних злочинів у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших деокупованих населених пунктах є частиною системної інформаційної політики Росії.
У Центрі вважають, що таким чином російська сторона намагається поставити під сумнів доказову базу та уникнути відповідальності за воєнні злочини.
Водночас заяви російських посадовців щодо подій у Бучі не змінюють необхідності встановлення всіх обставин і відповідальних осіб у межах національних та міжнародних розслідувань.
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