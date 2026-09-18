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ICAO офіційно відповіла на лист України щодо ризиків польотів у повітряному просторі Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував за донесення до всіх держав-членів чіткої позиції щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі РФ.

ICAO офіційно відповіла на лист України щодо ризиків польотів у повітряному просторі Росії
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно відповіла на лист України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми вдячні за реакцію на наш заклик та донесення до всіх держав-членів чіткої позиції щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії”, – сказав він.

Сибіга підкреслив, що Україна налаштована й надалі зберігати мир як у повітрі, так і в усіх інших сферах. Росія – ні.

“Україна як держава-член підтверджує свою відданість захисту цивільної авіації. Більше того, саме цим із початку повномасштабного вторгнення Росії займаються Сили оборони України, перехоплюючи російські дрони та ракети. Ця смертоносна зброя загрожує життю наших людей, а також повітряному простору сусідніх держав, а тепер її дія виходить далеко за межі України та регулярно порушує повітряний рух у країнах НАТО”, – підкреслив дипломат.

Міністр нагадав, що Росія свідомо тероризує повітряний простір та цивільне населення України й інших держав, регулярно завдаючи ракетних ударів і здійснюючи атаки із застосуванням дронів.

“Захист цивільної авіації та забезпечення безпеки повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю. Міжнародні авіакомпанії, страховики та інші представники авіаційної галузі мають серйозно ставитися до цих загроз і діяти відповідно – припинити діяльність у Росії”, – сказав Сибіга.

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