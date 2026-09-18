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​Просили $2000 за двох дітей: у Запоріжжі судитимуть матір та її спільницю

22-річна матір планувала продати 2-річну доньку та її новонароджену сестричку.

​Просили $2000 за двох дітей: у Запоріжжі судитимуть матір та її спільницю
Судитимуть матір, що хотіла продати дітей
Фото: Офіс генпрокурора

У Запоріжжі судитимуть 22-річну матір та жительку Закарпаття, яких обвинувачують у замаху на продаж двох малолітніх дівчаток – новонародженої та її дворічної сестри. За даними слідства, за дітей мали заплатити по 1000 доларів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Домовленість про передачу дітей мати уклала з жителькою Закарпаття, яка є співзасновницею громадської організації у сфері супроводу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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За версією слідства, надалі вона планувала вивезти дівчаток за кордон. Новонароджена дитина у той час перебувала в лікарні, де її залишила мати. Старшу доньку, 2023 року народження, до цього відібрали у жінки без позбавлення її батьківських прав і влаштували до патронатної родини.

Щоб забрати старшу дівчинку, жителька Закарпаття залучила адвокатів. Вони мали оскаржити рішення органів опіки та місцевого самоврядування щодо влаштування дитини.

Водночас мати оформила довіреність на представлення інтересів новонародженої доньки та підписала заяви про згоду на усиновлення обох дітей. За даними слідства, жінка встигла отримати частину домовленої суми. Також їй оплатили оренду квартири та послуги нотаріуса.

Новонароджену дівчинку після цього перевезли до Ужгорода, де проживала жінка, яка домовлялася з її матір’ю. Однак передати обох дітей не вдалося. Наразі дівчатка перебувають у безпеці в патронатних родинах.

Жінкам інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми щодо двох малолітніх, вчинений за попередньою змовою групою осіб, а матері – ще й незаконне придбання та зберігання психотропних речовин.

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