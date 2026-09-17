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Окупанти атакували торговельний центр в Запоріжжі

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Окупанти атакували торговельний центр в Запоріжжі
Наслідки атаки по ТЦ в Запоріжжі 17 вересня
Фото: Іван Федоров/Telegram

Ввечері, 17 вересня, окупанти завдали удару по торговельному центрі в Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про вибухи в Запоріжжі повідомили о 22:40 год.

"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами", - зазначили в ОВА.

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