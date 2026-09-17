Ввечері, 17 вересня, окупанти завдали удару по торговельному центрі в Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про вибухи в Запоріжжі повідомили о 22:40 год.
"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами", - зазначили в ОВА.
- У Космічному районі Запоріжжя FPV-дрон атакував пасажирський автобус. Наразі відомо про вісім постраждалих. Усі госпіталізовані. Один - у важкому стані.