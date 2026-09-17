Через російські обстріли Дніпропетровщини три людини загинули, сім поранені

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наслідки одного з російських обстрілів Дніпропетровщини

Унаслідок чергових ворожих атак на Дніпропетровщину 17 вересня загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Окупанти завдали ударів артилерією і FPV-дронами по Нікопольському району. У результаті обстрілів п’ятеро людей зазнали поранень. Також ворог пошкодив приватні будинки та автомобілі.

У Кам’янському районі через удар БпЛА загинули троє цивільних, а ще двоє були поранені. Крім того, атака пошкодила місцеву інфраструктуру.

Наразі прокурори працюють на місцях подій та фіксують наслідки воєнних злочинів російських військових.