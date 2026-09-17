Суд залишив під вартою організатора виставки зброї на Київщині, яку росіяни атакували балістикою

Безпосередню відповідальність за ракетний удар та загибель людей несе держава-агресор, але слідство встановлює всі обставини, які могли вплинути на масштаби наслідків атаки.

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Святошинський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід організатору виставки зброї на Київщині, по якій Росія завдала ракетного удару 24 липня.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави.

Захід, за даними слідства, організували без необхідних погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. Його програмою, серед іншого, передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони. Запрошення учасникам розіслали за дев’ять днів, а точні місце та час проведення повідомили за добу до заходу.

"Безпосередню відповідальність за ракетний удар та загибель людей несе держава-агресор — Російська Федерація. Водночас слідство встановлює всі обставини, які могли вплинути на масштаби наслідків атаки", - наголосили в прокуратурі.

Що відомо про удар Росії по виставці зброї?