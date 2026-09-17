Суд залишив під вартою організатора виставки зброї на Київщині, яку росіяни атакували балістикою

Святошинський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід організатору виставки зброї на Київщині, по якій Росія завдала ракетного удару 24 липня.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави.
Захід, за даними слідства, організували без необхідних погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. Його програмою, серед іншого, передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони. Запрошення учасникам розіслали за дев’ять днів, а точні місце та час проведення повідомили за добу до заходу.
"Безпосередню відповідальність за ракетний удар та загибель людей несе держава-агресор — Російська Федерація. Водночас слідство встановлює всі обставини, які могли вплинути на масштаби наслідків атаки", - наголосили в прокуратурі.
Що відомо про удар Росії по виставці зброї?
- Росіяни 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Внаслідок удару по області загинули 12 людей, близько 100 були поранені.
- За фактом російського удару розпочали кримінальне провадження. Організатора заходу затримали і повідомили підозру у службовій недбалості.
- За даними Офісу генпрокурора, на відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.