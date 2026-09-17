​На Харківщині чоловік отримав 15 років тюрми за спробу підірвати військовий ешелон

Компоненти для вибухівки російські військові переправляли зловмиснику за допомогою дронів, скидаючи пакунки в обумовленому місці.

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна зрадникові, який готував диверсії на залізниці поблизу Харкова.

Служба безпеки України повідомила, що викрила й затримала зловмисника торік у листопаді під час підготовки до злочину.

Розслідування встановило, що завдання російських спецслужб виконував місцевий механік. Окупанти завербували чоловіка через антиукраїнські коментарі в чатах у Telegram. Після цього куратор наказав йому виготовити саморобні вибухові пристрої на основі пластиду з датчиками руху. Компоненти для вибухівки російські військові переправляли своєму спільнику за допомогою дронів, скидаючи пакунки в обумовленому місці у Харківському районі.

Зрадник також обстежував залізничні колії та ставив поблизу них дистанційні фотопастки, щоб знайти найвразливіші ділянки для підриву. Згодом він заклав один вибуховий пристрій під колії, а інший — безпосередньо під вантажний вагон.

Контррозвідники СБУ завчасно виявили загрозу і затримали зловмисника. Під час обшуків у помешканні та в автомобілі підозрюваного правоохоронці вилучили телефон із листуванням із російським куратором, а також деталі для виготовлення вибухівки.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненні диверсії, замаху та підготовці до диверсії в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.