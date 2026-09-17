«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСуспільствоВійна

Оптимістичний сценарій – кінець 2027 року: Віталій Кім про добудову 1-2 черг Національного військового кладовища

Будівництво першої-другої черг Національного військового меморіального кладовища технічно можливе до кінця 2027 року. 

Оптимістичний сценарій – кінець 2027 року: Віталій Кім про добудову 1-2 черг Національного військового кладовища
НВМК
Фото: НВМК

До кінця 2026 року це зробити неможливо.

Про це міністр Віталій Кім розповів під час брифінгу з журналістами, передає журналістка LB.ua. 

“Завдання від Президента – розберись і добудуй у двох словах. Є проблеми, що матеріал якісний, передбачений архітектором, це 9 міс виготовлення, не менше. Окрім цього, є недопрацювання і недокомунікація по проекту”, – сказав міністр, однак не уточнив деталей. 

Реклама

Він сказав, що закінчити дві черги будівництва до кінця 2027 року – оптимістичний план: “Коли буду бачити, що вирівнялось і працює, можна оголошувати тендер на інші черги”, – додав міністр.

Нагадаємо, що у серпні новопризначений міністр Віталій Кім заявив, що міністерство планує провести аудит Національного військового меморіального кладовища. 

Зокрема, це сталося після того, як влітку після дощів просіли могили на кладовищі. У зоні поховань утворилися провали. Кім раніше зазначав, що поки не може сказати, чи є на об'єкті проблеми та як їх вирішувати, адже спочатку має повністю побачити реальну картину. 


Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies