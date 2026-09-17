До кінця 2026 року це зробити неможливо.

Про це міністр Віталій Кім розповів під час брифінгу з журналістами, передає журналістка LB.ua.

“Завдання від Президента – розберись і добудуй у двох словах. Є проблеми, що матеріал якісний, передбачений архітектором, це 9 міс виготовлення, не менше. Окрім цього, є недопрацювання і недокомунікація по проекту”, – сказав міністр, однак не уточнив деталей.

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Він сказав, що закінчити дві черги будівництва до кінця 2027 року – оптимістичний план: “Коли буду бачити, що вирівнялось і працює, можна оголошувати тендер на інші черги”, – додав міністр.

Нагадаємо, що у серпні новопризначений міністр Віталій Кім заявив, що міністерство планує провести аудит Національного військового меморіального кладовища.

Зокрема, це сталося після того, як влітку після дощів просіли могили на кладовищі. У зоні поховань утворилися провали. Кім раніше зазначав, що поки не може сказати, чи є на об'єкті проблеми та як їх вирішувати, адже спочатку має повністю побачити реальну картину.



