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​У Харкові зафіксували влучання БпЛА у торговий центр (оновлено)

Росіяни вдарили дроном по Основ'янському району міста.

​У Харкові зафіксували влучання БпЛА у торговий центр (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Внаслідок удару зафіксували влучання у торговий центр.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють усі екстрені служби. Їх перевели на посилений режим роботи. 

Оновлення станом на 10:45. Як зазначив голова ОВАв будівлі торгового центру спалахнула пожежа. Попередньо, на момент влучання працівники й відвідувачі перебували в укритті. По допомогу медиків звернулась 65-річна працівниця ТЦ, якій пізніше стало погано.

Раніше про удар про ТЦ інформував мер міста Ігор Терехов. Проте він писав, що атака була на Слобідський район.

  • Протягом минулої доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів Харківської області. Для атак по Харківщині ворог застосував ракету, три керовані авіабомби, два БпЛА "Герань-2", два дрони "Молнія" та п’ять FPV-дронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури
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