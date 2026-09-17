​У Харкові зафіксували влучання БпЛА у торговий центр (оновлено)

Російські війська атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Внаслідок удару зафіксували влучання у торговий центр.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місці працюють усі екстрені служби. Їх перевели на посилений режим роботи.
Оновлення станом на 10:45. Як зазначив голова ОВА, в будівлі торгового центру спалахнула пожежа. Попередньо, на момент влучання працівники й відвідувачі перебували в укритті. По допомогу медиків звернулась 65-річна працівниця ТЦ, якій пізніше стало погано.
Раніше про удар про ТЦ інформував мер міста Ігор Терехов. Проте він писав, що атака була на Слобідський район.
- Протягом минулої доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів Харківської області. Для атак по Харківщині ворог застосував ракету, три керовані авіабомби, два БпЛА "Герань-2", два дрони "Молнія" та п’ять FPV-дронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури