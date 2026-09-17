​У Харкові зафіксували влучання БпЛА у торговий центр (оновлено)

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Російські війська атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Внаслідок удару зафіксували влучання у торговий центр.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють усі екстрені служби. Їх перевели на посилений режим роботи.

Оновлення станом на 10:45. Як зазначив голова ОВА, в будівлі торгового центру спалахнула пожежа. Попередньо, на момент влучання працівники й відвідувачі перебували в укритті. По допомогу медиків звернулась 65-річна працівниця ТЦ, якій пізніше стало погано.

Раніше про удар про ТЦ інформував мер міста Ігор Терехов. Проте він писав, що атака була на Слобідський район.