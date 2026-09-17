У Броварах після атаки погіршилася якість повітря: мешканців закликають зачинити вікна

В інших містах області перевищення допустимих норм немає.

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У Броварах вранці 17 вересня зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Про це свідчать результати середньодобових спостережень моніторингових постів.

Про це повідомила Київська ОВА.

На період погіршення якості повітря фахівці радять мешканцям:

тримати вікна зачиненими;

не проводити тривалий час на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальному режимі.

Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників в атмосферному повітрі не виявили.