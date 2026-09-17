У Броварах після атаки погіршилася якість повітря: мешканців закликають зачинити вікна

У Броварах вранці 17 вересня зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Про це свідчать результати середньодобових спостережень моніторингових постів.
Про це повідомила Київська ОВА.
На період погіршення якості повітря фахівці радять мешканцям:
- тримати вікна зачиненими;
- не проводити тривалий час на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальному режимі.
Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників в атмосферному повітрі не виявили.
- У Київській області вночі та вранці 17 вересня під ударами перебували чотири райони. Найбільші ушкодження – саме в Броварському. Загалом, за попередніми підрахунками, пошкоджено 33 об’єкти.