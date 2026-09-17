Росіяни поцілили у житловий будинок в Одесі: є постраждалі

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Вночі росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого в місті пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За інформацією від начальника Одеської міської військової адміністрації Олега Лисака, ворог влучив у 19-поверхівку, пошкодивши квартири з 14 до 16 поверхи.

Відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина віком 4 роки. Усім травмованим надається медична допомога. На місці обстрілу працюють представники екстрених служб та комунальники.