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Росіяни поцілили у житловий будинок в Одесі: є постраждалі

Ворог обстріляв 19-поверхівку.

Росіяни поцілили у житловий будинок в Одесі: є постраждалі
Наслідки обстрілу Одеси
Фото: Telegram

Вночі росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого в місті пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За інформацією від начальника Одеської міської військової адміністрації Олега Лисака, ворог влучив у 19-поверхівку, пошкодивши квартири з 14 до 16 поверхи.

Відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина віком 4 роки. Усім травмованим надається медична допомога. На місці обстрілу працюють представники екстрених служб та комунальники.

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