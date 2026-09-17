Росія атакувала цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту: загинув капітан

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Російський безпілотник атакував судно під прапором Танзанії, яке 17 вересня прямувало до одного з українських портів. Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Унаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкоджено надбудову та палубу.

У Міністерстві зазначили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна. Такі удари створюють загрозу для людей і міжнародного судноплавства в Чорному морі.

У відомстві очікують від міжнародної спільноти належної реакції та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства й безпеки міжнародних логістичних маршрутів.