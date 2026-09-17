Росія атакувала цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту: загинув капітан

Російський безпілотник атакував судно під прапором Танзанії, яке 17 вересня прямувало до одного з українських портів. Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Унаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу отримали поранення.
Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкоджено надбудову та палубу.
У Міністерстві зазначили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна. Такі удари створюють загрозу для людей і міжнародного судноплавства в Чорному морі.
У відомстві очікують від міжнародної спільноти належної реакції та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства й безпеки міжнародних логістичних маршрутів.
- Чорноморський коридор для забезпечення продовольчої безпеки фактично заблокований як з українського, так і з російського боку, нещодавно повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна шукає альтернативні шляхи для проходу суден до українських портів та експорту продукції, не обмежуючись лише зерном.
- За його словами, можливі шляхи розв’язання проблеми він обговорював із керівництвом Єгипту, Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.