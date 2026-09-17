Медіацентр ЗСУ шукає операторів, монтажерів, дизайнерів і копірайтерів

Долучитися можна через мобілізацію або переведення.

Медіацентр Збройних Сил України оголошує набір фахівців у сфері медіа. До команди запрошують людей, які вміють знімати, монтувати, створювати візуальний контент і цікаво писати.

Зараз Медіацентр шукає операторів, монтажерів, дизайнерів і копірайтерів. Кандидати зможуть застосувати свої професійні навички в роботі, що має реальний вплив: розповідати про службу українських захисників і формувати якісний контент про Сили оборони.

Робота передбачає графік 5/2 з 9:00 до 18:00 у Києві. Долучитися до команди можна через мобілізацію або переведення з іншої військової частини.

Охочих запрошують надсилати резюме на електронну пошту Медіацентру ЗСУ: [email protected].