У Дніпрі СБУ затримала 17-річну дівчину, яка мала допомогти Росії підготувати нову серію ударів по місту

Дівчина пішки обходила Дніпро та фотографувала місця, які вважала пов’язаними з українськими військовими.

У Дніпрі військова контррозвідка СБУ затримала 17-річну місцеву жительку, яку російські спецслужби завербували для збору даних про українські військові об’єкти.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, дівчина мала допомагати Росії готувати нову серію ракетно-дронових ударів по Дніпру. Вона збирала координати підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

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Російські спецслужби вийшли на неї через Telegram-канали, де шукали людей для "легкого" заробітку. Після вербування дівчина пішки обходила місто та приховано фотографувала місця, які, на її думку, могли використовувати українські військові.

Зібрані матеріали вона передавала російському куратору через месенджер. Йшлося про фотографії, а також скриншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей. СБУ заявила, що викрила дівчину на початковому етапі її діяльності та затримала за місцем проживання.

Затриманій повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.