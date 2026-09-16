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Посадовця ЗСУ затримали за підозрою в хабарі у €10 тисяч від постачальника маскувального спорядження

Гроші мали передати через комірку поштового сервісу.

Посадовця ЗСУ затримали за підозрою в хабарі у €10 тисяч від постачальника маскувального спорядження
Затримання на хабарі
Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція викрили керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ, підозрюваного в вимаганні 10 тисяч євро від компанії-постачальника маскувального спорядження для української армії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, за цю суму посадовець обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості продукції. Документ був необхідний компанії для участі в тендері.

Щоб приховати передачу грошей, він запропонував підприємцям залишити всю суму в комірці поштового сервісу в Чернігові. Правоохоронці затримали військового одразу після отримання грошей. У нього вилучили готівку та документи, які підтверджують існування схеми.

Затриманому повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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