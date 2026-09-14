«Ставки для експорту зброї мають бути нульові». Виконавча директорка ТСУ про непрацюючий fast track і очікування від Міноборони

Ми поговорили з Анастасією про те, як зараз держава комунікує із виробником, якою має бути ця взаємодія, чому досі не запрацював fast track по експорту і чому, на думку виробників, плата за експорт спершу має бути нульовою замість запропонованих наразі постановою Кабміну у 20-30%.

Днями на тлі обговорення проблем у взаємодії держава-виробник, Технологічні сили вийшли із заявою , що недоцільно в цьому випадку створювати єдину інституцію. Адже питання стратегії розвитку оборонної галузі ширші за повноваження одного міністерства чи агенції.

«Я приєдналася до Технологічних сил на початку 2026 року, тоді ж призначили Михайла Федорова міністром оборони. Відповідно, почалась перебудова внутрішньої системи в МОУ, через що з боку міністерства виник період вакууму, невизначеності в комунікаціях із оборонною галуззю», – розповідає Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України – асоціації приватних виробників оборонних технологій. До посади в ТСУ Анастасія понад десять років працювала у Представництві НАТО в Україні старшою радницею Секції оборонної дорадчої підтримки.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Про вплив кадрових змін у владі на оборонну галузь

Пропоную одразу почати із заяви Технологічних сил про доцільність створення єдиного держоргану для розвитку ОПК.

Як зараз на практиці виглядає взаємодія держави з галуззю? За ким ініціатива?

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По точкових питаннях – закупівлі, критичність підприємств, наприклад, – ми спілкувалися з різними профільними заступниками міністра. Багато взаємодіяли з Радою національної безпеки і оборони для обговорення питань експорту.

Але, дійсно, був цей вакуум в часі, коли ринок цілісно не спрямовувався. Тому, на нашу думку, доцільно налагодити саме системну взаємодію, аби вона продовжувалася незважаючи на кадрові перестановки. І питання не в окремій агенції або міністерстві, є чимало уже існуючих дотичних органів, куди потрібно направити ресурси.

Щодо роботи Міністерства оборони: там знову бачимо перебудову. Але разом із тим – інституційне посилення там, де вже є напрацьований функціонал, наприклад, призначення Ганни Гвоздяр заступницею міністра у напрямку ОПК. Виробникам потрібна точка входу, вікно взаємодії. Подивимося, як на запит галузі і потребу у змінах відреагує Міністерство оборони та профільний заступник.

Чи часто буває таке, що саме міністерство чи РНБО ініціює зустрічі, обговорення?

Взаємодія відбувається з обох сторін. Просто треба знати до кого, з чим іти, з яким питанням. Але як і РНБО ініціює зустрічі, має свої координаційні платформи з асоціаціями, так і Міністерство оборони. Зараз ми бачимо більш регулярну взаємодію з виробниками з їхньої ініціативи: і по тендерах зʼявляються пояснення, і щодо постанови по експорту, наприклад.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

І це не просто зібралися, поговорили і розійшлися?

Ні.

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Ми напрацьовуємо письмові позиції до проєктів постанов, проєктів законів, надсилаємо наші зауваження, потім збираємося та обговорюємо їх і ці напрацювання потім враховуються, як з боку РНБО, так і з боку Міністерства оборони.

Водночас сказати, що зараз існує “єдине вікно”, де б займалися комплексною взаємодією з ринком та дивились широко на галузь не можна, його немає.

Ми розуміємо, що це, мабуть, був би ідеальний сценарій, і сподіваємося, що цю функцію зараз на себе перебере Міністерство оборони в межах своїх компетенцій.

Що саме очікує галузь?

Проблема виробників у тому, що вони не отримують прогнозованого попиту від держави, не мають розуміння, які засоби будуть потрібні за півроку та рік. Тобто фактично виробник робить власні припущення і приймає рішення виходячи з власних прогнозів. Але довгострокове планування, аналіз, бачення – це все має забезпечувати держава.

Щоб потім трансформувати це в запит спроможностей для виробника, який, в свою чергу, залучить під отриманий запит необхідні ресурси, зможе масштабуватися, спланувати свої RnD тощо.

Зараз же виробник сам взаємодіє з військовими, аби зрозуміти тенденції, потреби, проблематику, і починає на своєму горизонтальному рівні це вирішувати. Система ще не працює так, щоб ринок розумів, під що розвиватись в коротко або середньостроковій перспективі.

Фото: Зоряна Стельмах

Мабуть, як приклад того, що треба рішення на позавчора – перехоплювачі для реактивних дронів противника.

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Так, це дуже гарний приклад, який підкреслює саме цю проблему. Наразі не існує механізму, за яким держава дала б сигнал: «Починайте працювати над цим, бо ця проблема виникне післязавтра». І зараз ми бачимо наслідки.

Чи є комунікація з боку Генштабу?

Не можу сказати, що Генштаб не спілкується з ринком. Ми знаємо, що багато виробників взаємодіють із Силами безпілотних систем, наприклад. Тобто ця робота є, просто вона ведеться не на рівні асоціацій, а більше на рівні виробник-військові.

Разом з цим ми бачимо, що налагоджується горизонтальна взаємодія між Генштабом і Міноборони: бачимо гарні призначення Генштабу. Сподіваюся, що з ринком також буде налагоджуватись більш тісна взаємодія в контексті розвитку інновацій і технологій.

Взаємодія МОУ з Генштабом впливає на розвиток галузі в цілому. Адже, відсутність функціонуючих координаційних ланок потім віддзеркалюється у рішеннях, закупівлях тощо (як приклад наслідків відсутності цієї координації – історія з тактико-технічними характеристиками для запуску тендерів на озброєння, які мав прописати і надати міністерству Генштаб, але справа затягнулася, – прим. авт).

Міжвідомча координація – це системна проблема в країні. Це та навичка, яку державі треба прокачати.

Бо якщо ми хочемо виграти війну, ця злагодженість вкрай необхідна.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Скільки приблизно, на вашу думку, має пройти часу, щоб видно було результат вже налагодженої взаємодії?

Я би людям давала рік. Особливо в такому великому міністерстві, як МОУ. Півроку команда розбирається в стані справ і потім наступні півроку працює на результат.

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Втім, ми вже бачимо на прикладі ОПК трохи більшу відкритість до взаємодії, ніж було, наприклад, за попереднього керівництва.

Днями міністр Євгеній Хмара мав зустріч з оборонним сектором. Які там питання обговорювались з того, що можна озвучувати? І чи були вони актуальними?

Питання були актуальними. Це була зустріч із заступниками і було приємно, що пан Хмара на початку теж приєднався і озвучив своє стратегічне бачення. Він сказав, що ОПК у нього в топ-3 пріоритетах, назвав свої цінності і принципи, як би він хотів працювати і взаємодіяти з ринком в тому числі, озвучив плани призначити Ганну Гвоздяр у профільне заступництво.

Загалом на зустрічі обговорювались питання розвитку ОПК і відповідальності в цьому розрізі. Звісно, лунала тема ТТХ і закупівель.

Фото: mod.gov.ua Євгеній Хмара під час поїздки до бойових підрозділів ознайомився з обстановкою та потребами воїнів

Щодо ТТХ і тендерів – досить гостра нині тема. Як галузь це сприймає?

Перехід на тендери – це нормальна прозора практика, ще й вимога Європейського Союзу, який дає нам велике кредитування.

Те, що ця процедура нова і ми ще набиваємо гулі на ній, правда. Частині наших виробників здалося, що тактико-технічні характеристики, які прописували новостворені Центри компетенції при МОУ, були визначені занадто вузько. Вони вважають, що при цьому ціна не може бути визначальним фактором в таких закупівлях. Бо, умовно, якщо ми ставимо тільки цінові (кількісні) критерії, де тоді якісні?

Тож, на моє переконання, і Міністерству оборони, і виробникам ще треба навчитися жити в новій парадигмі. Ця процедура ще має випрацюватися, щоб стати сталою.

А поки країна налагоджує процеси, маємо враховувати безперебійні поставки Силам оборони. Ми не бачимо зараз критичних затримок, але такий ризик існує. Гадаю, його бачимо не тільки ми в ТСУ, тому держава теж зацікавлена у якнайшвидшому формуванні процедури.

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Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

А як ви оцінюєте ідею створення цих Центрів компетентності при МОУ?

Це гарна ідея – розуміти окремий кластер технологій і мати компетенції, що саме потрібно саме в цій ніші.

Чи є в Технологічних силах України якісь очікування від співпраці з пані Ганною Гвоздяр, яку призначили профільною заступницею міністра?

Я б тут не прив'язувалася до особистостей. У нас є очікування до функціоналу міністерства. Міноборони має лідерську функцію і спроможне налагодити систему “єдиного вікна” взаємодії з ринком.

Пані Ганна була вже заступницею міністра оборони після розформування Мінстратегпрому і передачі його функціоналу МОУ. Після приходу команди Михайла Федорова, вона стала радницею. В МОУ є люди, які виконували свою роботу, але умовно були без профільного заступника, тобто без лідерства. Зараз це лідерство повертається і ми сподіваємося, що необхідні ринку механізми запрацюють.

Як загалом виробники відчувають важливі кадрові зміни: Міноборони, Агенція оборонних закупівель, РНБО? Як це на виробничих процесах позначається?

Щодо керівництва АОЗ, ми вже бачилися з паном Артемом Романюковим і організували зустріч із членами асоціації, послухали про його плани і бачення подальшої взаємодії з ринком. Розуміємо, що він зараз тимчасово на посаді, але тим не менш. Він кандидат, якого може бути призначено.

Поки ми не чуємо від виробників, що якісь процеси зупинилися. А виробники до нас одразу звертаються, якщо виникають проблеми.

Фото: thedefender.media

Ми розуміємо, що це не переформатування роботи Агенції, вона продовжує працювати. Водночас сподіваємося на покращення взаємодії АОЗу з виробниками. Для виробників важливий швидкий зворотний зв’язок, коли вони працюють по контрактуванню, щоб в АОЗ були ті, хто оперативно відповідатиме на їхні запити.

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Про непрацюючий експорт та ставку за видачу дозволу

Більше двох місяців, як запустили прискорену процедуру експорту. Ще жодного дозволу по ній не було видано. Чому так? Де цей момент, де все гальмується?

По цій постанові (Постанова КМУ № 875) не працюють два важливі фактори. Перший – це перелік критичного озброєння, який має сформувати Міністерство оборони. Умовно, що не можна пускати на експорт. Знаю, що в МОУ над цим працюють, і запевняють, що все вже на фінальній стадії.

А другий – це перелік країн, з якими можна співпрацювати. Так, є умовно фреймворк по Drone Deal, є десять країн, з яким підписана угода. Але я би не сказала, що є до кінця сформоване розуміння, як воно працюватиме.

Виробники просто бачать зелене світло, що з цією країною у нас шансів співпраці більше, ніж з тією, де угоди немає. Починають дізнаватись у відомствах, які можливості дає саме ця угода, саме з цією країною. Але ми досі не бачимо хвилі укладених угод і контрактів, бо виорбники досі не до кінця розуміють, що означає Drone Deal. І компанії країн, з якими укладено договір, так само не розуміють, що це означає для них.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Але в постанові є й інший критичний для ринку пункт – це розмір ставок. 20-30% від суми контракту на експорт – це забагато і економічно недоцільно, на наш погляд. ТСУ переважною більшістю висловилась, що ставка має бути нульова. Рішення про так званий fast track мало полегшити експорт адміністративно, але цими ставками робить його економічно невигідним. Бо ціну на світовому ринку встановлює не виробник, а ринок, конкуренція. І ця додаткова плата з'їдає весь заробіток, а контракт з великою вірогідністю йде до іншого виробника. Тобто ми власними регулюваннями даємо цінову перевагу нашим конкурентам за кордоном.

І найгостріше це може бути відчутним в розрізі комплектуючих. Зараз для таких угод запропонована ставка у 30%. Виробники давали нам приклад: китайський сенсор коштує 150 доларів, собівартість українського аналогу – 120. Ставка у 30% повністю знімає перевагу української локалізації. І це в той час, коли публічно озвучується потреба локалізувати критичні компоненти, бо від цього залежить і наша співпраця з країнами Євросоюзу та США. Але запропонованим в постанові відсотком ми доцільність цієї локалізації нівелюємо.

Експорт, який відбувся за умови успішно укладеного контракту, – це дуже важка і копітка робота, в яку виробники теж інвестують і гроші, і час, щоб вийти на міжнародні ринки, демонструвати свої вироби на виставках за кордоном. Ми не тримаємо наші винаходи в якійсь секретній коробці. Іноземні компанії приїжджають сюди, будують свої виробництва на українському досвіді. Конкуренція шалена.

Тому пропозиція ТСУ проста: по-перше, нульова ставка. І далі, перш ніж встановлювати будь-яку ставку, пораховувати сценарії.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Наприклад, що відбудеться, якщо буде 5% чи 10%, подивитися на сукупний ефект для бюджету, а не лише на надходження від окремого платежу за окремий контракт. Поки такого ґрунтовного розрахунку немає – не потрібно вводити ці ставки, навпаки варто дати ринку можливість спробувати себе назовні.

Якщо подивитися на досвід інших країн, світ наразі йде в протилежний бік. Велика Британія цього року оголосила Defence Export Fund на 50 мільярдів фунтів – це найбільше розширення підтримки національних експортерів за їхню столітню історію. Тобто держави свій експорт підтримують, а не оподатковують.

І ось ці півтора місяця після ухвалення постанови асоціації збиралися, надавали свої правки через РНБО, Міноборони. За моїми відчуттями, ми вже ближче до того моменту, коли постанова запрацює.

Є, втім, іще один важливий елемент: по цій постанові має працювати вся інформаційна комунікаційна система, тобто електронний документообіг зараз має стати вже не експериментальним, а буденним.

Хто це має налагоджувати? Де тут роль РНБО, після того, як Рустема Умєрова перевели в іншу структуру?

Ми продовжуємо комунікацію з РНБО на рівні секретаря і заступника. Вони, в свою чергу, продовжують вести портфоліо по Drone Deal. Тож вони і мали б пояснити, що буде далі.

Річ у тім, що в Україні дуже добре з концепціями, але погано з імплементаційними механізмами. Загалом зараз для виробників існує дуже багато незрозумілих домовленостей.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Про співпрацю українських виробників із закордонними

Ви кажете, що виробники багато інвестують в те, щоб бути представленими на закордонному ринку. Є якісь приблизні розрахунки, скільки для виробника коштує навіть участь в закордонних виставках?

Порядок цифр не назву, але на практиці експо – це недешеве задоволення. Додайте до основних витрат ще й дозволи на виїзд.Наприклад, якщо ти їдеш через спецекспортера, бо так легше вивезти засоби на виставку, то це додаткові кошти, плюс логістика, команда, оплата місця на стендах. Це все дорого. Все ж компанії інвестують в те, щоб про Україну знали за кордоном, про їхні вироби, щоб національний ОПК став рушієм української економіки.

Хочеться, щоб був результат і для індустрії, і для країни загалом. Чому інші країни інвестують в свою оборонку, в свій експорт? Бо це економіка. Це один із найпотужніших секторів, які довгостроково приноситимуть кошти, якщо зайняти цю нішу.

Часто з цих міжнародних виставок багато новин «компанія підписала угоду про взаєморозуміння». Цікаве формулювання. Що воно означає на практиці?

Компанії намагаються логічно побудувати партнерство. Воно одразу не починається з контракту. Тому угода або меморандум про взаєморозуміння – перші кроки до подальшої співпраці. Це означає, що компанії спілкуються і дивляться, чи у них щось вийде.

Усі ці меморандуми про порозуміння і партнерства мають швидше трансформуватися в реальне співробітництво: чи це спільне виробництво, чи це контракти, чи це спільні розробки. І держава має створювати умови для того, щоб ця співпраця перетворювалася на реальні дії.

Зараз багато домовленостей на всіх рівнях, але що з того? Для компаній це немов лабіринти, які вони проходять із фрустрацією.

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Мішкіна, виконавча директорка Технологічних Сил України

Наскільки, на ваш погляд, західні партнери бачать оборонну галузь в Україні стабільною і дорослою, враховуючи всі ці нюанси і проблеми?

Міжнародні партнери дуже захоплюються нашим темпом, інноваційністю і креативністю, але для них це підхід не нативний. Вони все ж таки звикли працювати структурно, з вертикальною інтеграцією, довгим циклом закупівель. А наша – хаотична, бо цього потребує наш час, і є дуже великий відсоток горизонтальної взаємодії.

Це ніби антагоніст, антитеза того, до чого звикли партнери. Але при цьому наша модель дає результат, і військові мають необхідні засоби для того, щоб протидіяти ворогу. Тому цією моделлю й цікавляться.

Не секрет, що наш ОПК неструктурований і ще недостатньо інституціоналізований, тому партнери обережно дивляться, приватні іноземні інвестиції заходять повільно.

Бачимо, що більше партнерів готові підтримувати українських виробників на стадії RnD, через спільні фонди, програми ЄС, через програми окремих країн. Технологічні сили, до речі, по всім цим програмам, випустили окремий Навігаційний посібник. Бо ці гранти – це ціла різнорівнева екосистема. Дуже багато форматів, не всі вони легкі нашим компаніям. Але зараз такі умови, тому чим більше ми будемо намагатися пробитися за кордон, тим більше згодом буде можливостей.

Інший інструмент – це спільні підприємства, в чому міжнародні партнери зацікавлені. Хотілося б, щоб їх було, звісно, більше.

Ще дуже багато роботи перш ніж можна буде сказати, що український ОПК інтегрований в ОПК країн-партнерів і ми стали сильним гравцем. Ми маємо стимулювати наш експорт і підтримувати виробників, маємо бути зацікавлені в тому, щоб у них вийшло. Бо тоді вийде в України.