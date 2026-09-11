«Перемогти Росію тепер означає більше, ніж передавати зброю». Ерік Шмідт про те, як змінилася російсько-українська війна

Спосіб, у який Україна веде війну, не відповідає тому, що насувається, вважає американський бізнесмен, причетних до розробки дронів, що застосовують в Україні

Головна перевага України у війні – здатність швидко адаптуватися й впроваджувати нові рішення – стрімко зменшується, бо Росія навчилася поєднувати промислову масу з власними інноваціями. Про це у своїй колонці для видання The Washington Post написав Ерік Шмідт, американський бізнесмен, колишній гендиректор Google, причетний до створення дронів-перехоплювачів Merops та мідлстрайків Hornet, які використовують в Україні, і регулярно приїздить сюди.

Як приклад він наводить дрони-перехоплювачі: щойно Україна створила засоби, здатні знищувати рої «шахедів», Росія перейшла на швидші реактивні версії, які перехопити значно складніше. Крім того, за словами Шмідта, Росія розгортає власне супутникове угруповання, покликане конкурувати зі Starlink, яким користуються українські дронові підрозділи.

Читайте також Паліса: РФ бачить ефективність реактивних дронів і буде збільшувати їхню кількість

Реклама

«Ця війна аж ніяк не статична. Це найшвидша технологічна конкуренція, яку ми будь-коли бачили. Дрон може бути надзвичайно ефективним у момент появи й стати непотрібним за кілька місяців», – зауважує Шмідт.

Другою ключовою проблемою він називає масштаб виробництва. Шмідт каже, що говорив з командирами, які знають, як зупинити росіян, але не мають для цього засобів: один із них сказав, що його підрозділ припинив шукати нові цілі, бо не має достатньо дронів, щоб уразити вже виявлені.

«Геніальний дрон, вироблений сотнями, – цікаво, але саме хороший дрон, вироблений сотнями тисяч, переломить хід війни», – пише Шмідт.

За його оцінкою, Росія мобілізується для тотальної війни: розглядає чергову масштабну хвилю призову, якої в Україні очікують цієї осені, і нарощує виробництво зброї.

«Перемогти Росію тепер означає більше, ніж передавати зброю. Україні потрібно, щоб Захід зібрав свої колективні ресурси в масштабі, достатньому, щоб переважити її ворога у виробництві й витривалості», – додав він.

Шмідт вважає, що Захід має ставитися до української оборонної промисловості як до продовження власної – спільно виробляти зброю, усувати вузькі місця в постачанні та інвестувати в розширення українських потужностей.

«Понад чотири роки Україна витримує удари, які зламали б багато країн. Вона відмовляється здаватися. Але вихваляти українську стійкість – це не стратегія, і сама лише мужність не захистить її міст і не виграє війни. Україна купила Заходу чотири роки кров'ю своїх солдатів і винахідливістю своїх інженерів. Ми не можемо дозволити їй зустріти ще одну зиму наодинці під російськими бомбардуваннями», – наголосив Шмідт.