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Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня

Політик назвав присутність мера-мусульманина на церемонії образою.

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Зоран Мамдані
Фото: EPA/UPG

У США скандалом ризикує обернутися намір мера Нью-Йорка Зорана Мамдані особисто відвідати заходи із вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня 2001 року.

Як пише The Guardian, рішуче проти участі Мамдані у церемонії, присвяченій річниці трагедії, виступив Руді Джуліані, який був мером найбільшого міста Сполучених Штатів в час здійснення Аль-Каїдою терактів. 

Близький соратник Дональда Трампа назвав присутність політика-мусульманина образою та звинуватив Мамдані у підтримці ідеології, яка надихнула джихадистів на найбільш кривавий теракт в історії людства. За словами Джуліані, мер-демократ хоче, щоб іслам був домінантною релігією у світі. 

Водночас Мамдані стверджує, що 11 вересня стало поворотним днем для багатьох американських мусульман, які зазнали проявів ісламофобії на тлі атак. 

Проти появи Зорана Мамдані на церемонії пам'яті також виступив колишній губернатор Нью-Йорка Джордж Патакі, а онлайн-петиція відповідного змісту набрала близько 100 тисяч підписів. 

Натомість не приїде до Нью-Йорка Дональд Трамп: президент 11 вересня відвідає Пентагон, який 25 років тому теж був атакований викраденим пасажирським літаком. Відмова президента від присутності на місці, де стояли башти-близнюки Всесвітнього торговельного центру, викликала значну критику.   

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