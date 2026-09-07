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МАГАТЕ: Сирія за Асада будувала реактор, придатний для виробництва матеріалів для ядерної зброї

Зараз уран перебуває під гарантіями МАГАТЕ.

МАГАТЕ: Сирія за Асада будувала реактор, придатний для виробництва матеріалів для ядерної зброї
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Сирія за часів режиму Башара Асада будувала ядерний реактор, характеристики якого дозволяли виробляти розщеплюваний матеріал для використання у ядерній зброї.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих агентства у Відні, пише Liga.net.

За його словами, конфігурація та технічні характеристики реактора були дуже ефективними для виробництва розщеплюваного матеріалу, який міг безпосередньо використовуватися для створення ядерної зброї.

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Гроссі зазначив, що МАГАТЕ не може оцінити наміри сирійської влади, оскільки існування об'єкта ніколи не декларували, а його призначення постійно заперечували. Він назвав ситуацію «дуже серйозною проблемою» з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї.

Йдеться про реактор у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, який, за даними МАГАТЕ, будувала Північна Корея. Раніше агентство вважало, що режим Асада мав масштабну незадекларовану ядерну програму.

Під час серпневого візиту до Сирії інспектори МАГАТЕ також відвідали раніше незадекларований об'єкт. Там вони виявили близько 73 тонн металевого природного урану у формі паливних стрижнів з оболонкою.

Щоб дістатися до матеріалу, інспекторам довелося ламати стіни та проходити вузькими проходами. За словами Гроссі, нині уран перебуває під гарантіями МАГАТЕ, а агентство встановило на об'єкті камери.

Подальшу долю матеріалу має визначити сирійський уряд. Водночас МАГАТЕ наполягає на тому, щоб постійно знати місце його перебування.

  • Країна тривалий час утримувала один із найбільших у світі накопичень нервово-паралітичних газів, зокрема зарину та VX, а також гірчичного газу
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