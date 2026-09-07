Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot за кошти позики ЄС

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Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.

Про це "Суспільному" повідомив посадовець ЄС.

Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Раніше в Європейській комісії заявляли, що розглянуть запит України у максимально стислі строки.

"Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени Євросоюзу передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.