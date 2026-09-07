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Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot за кошти позики ЄС

Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan.

Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot за кошти позики ЄС
PAC-3 MSE Interceptor Seeker (Голова точного наведення) для ракети комплексу PATRIOT.
Фото: Wiki

Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.

Про це "Суспільному" повідомив посадовець ЄС.

Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Раніше в Європейській комісії заявляли, що розглянуть запит України у максимально стислі строки.

  • "Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
  • Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.
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