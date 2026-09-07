Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot за кошти позики ЄС

Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.
Про це "Суспільному" повідомив посадовець ЄС.
Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Раніше в Європейській комісії заявляли, що розглянуть запит України у максимально стислі строки.
- 2 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС отримав від України запит на фінансування протиповітряної оборони.
- "Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
- Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени Євросоюзу передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.
- Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.