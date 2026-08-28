ЗМІ: Запас ракет Patriot у Європі опустився нижче критичного рівня

Агенція Associated Press на основі даних, наданих одним із американських чиновників з Пентагону та представником НАТО, стверджує, що Європа відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Через війну США проти Ірану, яка призвела до перекидання запасів з Європи на Близький Схід, американські та натівські сили у Старому Світі опинилися в ситуації, коли відбиття потенційної російської атаки по штабу чи електростанції не є гарантованим. Чиновники порівнюють це з Україною, яка найгостріше потребує ракет, але змушена "отримувати удар за ударом" - такий сценарій вже не виглядає неймовірним навіть для членів Альянсу.

Якщо поставки до України були сплановані та розраховані, то різке вичерпання запасів на Близькому Сході стало для Вашингтона неприємною несподіванкою. Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці.