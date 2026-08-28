Директор ЦРУ у Москві не озвучив Путіну жодних погроз щодо війни

Тільки окреслив негативний сценарій, який від диктатора можуть приховувати радники.

За інформацією The New York Times, під час візиту до Москви директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф не оголошував Кремлю список погроз в разі рішення диктатора Путіна продовжувати і ескалювати війну в Україні.

Низка американських посадовців стверджує, що під час розмови з директором ФСБ Бортніковим Реткліфф окреслив песимістичний сценарій для російської армії та закликав розпочати переговори, поки економічне та військове становище в Росії не погіршилося ще сильніше.

Рохрахунок директора ЦРУ нібито був на те, що оточення Путіна приховує від нього реальний масштаб втрат та стан справ на фронті. Реткліфф вважав, що, озвучивши це все особисто Путіну, може досягти більшої переконливості, адже диктатор сам колись працював у розвідувальній службі.

Водночас гость із Вашингтона так і не скористався можливістю пригрозити Кремлю наслідками з боку США за продовження агресії.