​Дизель замість принципів. Чому Трамп пішов на поступки Путіну і до чого тут активи «Лукойлу»

Трамп пояснює, чому США знадобився дизель із Росії, турботою про простих американців. Однак справжня причина може ховатися в бізнес-інтересах його близького оточення.

Політичні ігри тривають і на Україну очікує посилення американського тиску. Вашингтон продовжує наполягати на припиненні ударів по російських НПЗ. Натомість у Кремля американці фактично нічого не вимагають. Принаймні про енергетичне перемир'я вже не йдеться.

До кінця року Росія продасть під 2 млн тонн дизелю на світовий ринок і до США. Задля цього Дональд Трамп послаблабив санкції проти РФ.

Фото: EPA Дональд Трамп під час заходу з нагоди Дня Колумба у Білому домі, США, 9 жовтня 2026 року

Дух Анкориджа воскресає

Американський президент знову добряче здивував своїм рішенням. Після десятків суперечливих заяв, непослідовних кроків та відверто провокативних дій Дональд Трамп, по суті, зірвав новий етап переговорів про енергетичне перемир'я між Росією та Україною. При чому американська адміністрація відверто і не криючись скотре стала на бік Кремля.

Дональд Трамп урочисто повідомив: США та Росія уклали угоду на постачання дизелю. Він переконує, що вже незабаром Штати та світовий ринок отримають мільйони тонн російської солярки.

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«Трамп бачить в себе в країні соціальну напругу через подорожчання пального. І завзято, як вміє, вирішує ці питання. Він хоче догодити виборцям будь-якою ціною», — вважає аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

Постачання російського дизелю до США відбуватиметься у кілька етапів. Трамп пише, що Кремль погодився негайно надіслати 300 тисяч тонн дизельного палива, ще 500 тисяч тонн доставлять впродовж наступного місяця, а потім ще один млн тонн.

Міністерство фінансів США миттєво оприлюднило спеціальну ліцензію. Цей документ дозволяє робити винятки із санкцій і фактично дає старт реалізації угоди.

Очевидно, що причиною таких дій Дональда Трампа є наближення проміжних виборів у США, що відбудуться на початку листопада. Американський президент не хоче втрачати повноту влади, а реванш демократів стає дедалі ймовірнішим.

Річ у тім, що від початку війни США проти Ірану та кризи в Ормузькій протоці ціна пального на американських заправках різко зросла. Скажімо, бензин від початку року подорожчав на третину, а дизель на понад 40%.

Фото: EPA Ціни на пальне в США сягнули рекордних максимумів

Для американців цифри на АЗС — це індикатор здоровʼя економіки. Крім того, передвиборча кампанія Трампа базувалася на нищівній критиці Демократичної партії та Джо Байдена, в тому числі щодо подорожчання пального. Тепер же виходить, що з цим при Трампі стало значно гірше.

Тому американський лідер почав шукати винних у цій ситуації. Дональд Трамп категорично відкидає головну причину подорожчання пального — свою ж авантюру в Ірані. Натомість придумав інше виправдання: мовляв Україні бомбить російські НПЗ, саме тому й ростуть ціни у США та світі загалом. Цю, м'яко кажучи, сумнівну тезу почали завзято повторювати й інші високопоставлені соратники американського президента.

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Адміністрація США тиснула на Україну, щоби ми зупинили удари по російській нафтопереробці. Київ відмовився, і це було очевидно зі зведень Генерального штабу. А міністр оборони України Євген Хмара заявив про ураження понад половини потужностей НПЗ Росії.

«Сили оборони України за такого розкладу нічого не залишається іншого, як посилити удари по російській нафтопереробці, щоб російському упирю та американському баризі дизпаливо стало поперек горлянки», — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Саме відмовою України американська адміністрація і намагається виправдати фактичне послаблення санкцій проти Росії. Мовляв, Володимир Зеленський не хоче припинити удари по російській нафтопереробці, тому Трамп і пішов на угоду з Путіним.

Фото: Astra Пожежа на Куйбишевському НПЗ

Однак Вашингтон відверто лукавить. Україна неодноразово пропонувала Росії енергетичне перемир'я: Москва не атакує електроенергетику України, Київ не б'є по російських НПЗ.

Росія від таких пропозиція відмовилася, США закрити не це очі.

Крім того, Україна могла б підтримати послаблення санкцій проти Росії (дизельну угоду) саме в межах енергетичного перемир'я.

Дональд Трамп своїми діями зірвав новий етап переговорів, які відбувалися у Флориді. Туди на запрошення спецпредставників американського президента прилетіла українська делегація. До розмови долучилися також європейські чиновники.

За словами Володимир Зеленського, українську делегацію використали як ширму. Адже очевидно, що домовленості між США та Росією були ще до цієї зустрічі. Зрештою переговори завершили достроково.

У Кремлі аплодують, а Білий дім отримав сумнівний виграш

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Українські удари справді значно ослабили російську нафтопереробку. Однак Росія проходить період пікового споживання і справді може вивільнити ресурс для постачання до США. Тим паче для Кремля це важливе політичне питання з відкладеною на майбутнє вигодою.

«Був дефіцит дизелю, але росіяни його пройшли і ще в жовтні самі б відкрили експорт без особливої помпи. А так вдалося втюхати це Трампу», — пояснює директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Експерт паливного ринку впевнений: ставка Трампа на російську солярку не спрацює. І далі постів у соціальних мережах та самопохвал ситуація не зрушиться, бо на те є кілька важливих причин.

По-перше, партія у 300 тисяч тонн не зробить погоди на американських АЗС. Для такого величезного ринку, як США, йдеться про декілька годин споживання. Тим паче така кількість дизелю ніяк не вплине на світовий ринок.

По-друге, до проміжних виборів у США російський дизель не встигнуть доставити не те що до АЗС, а навіть до портів.

По-третє, імпортний дизель точно дорожчий за внутрішній ресурс. Навіть якщо американці дістали від росіян серйоні дисконти.

«Ну давайте рахувати. Йдеться про 1.8 млн тонн за чотири місяці. В Україні споживання дизелю приблизно 650 тис тонн на місяць. Для США це два відра, а для світу тим паче. Це суто політична історія», — каже Олександр Сіренко.

Примітно, що в умовах росту цін на АЗС Дональд Трамп так і не наважився на заборону експорту дизелю із США. Як і загалом американський президент не зумів домовитися з власною нафтовою галуззю. Яка, до речі, значно збільшила виручку після початку війни США проти Ірану.

Благополуччя родини і друзів — понад усе

Угода між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним підняла новий політичний шквал у США. Прогнозовано, що рішення американського президента нищівно розкритикували представники опозиційної Демократичної партії.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь написав у соцмережах: Трамп робить США співучасниками війни проти України. Посадовець вважає, що домовленості з росіянами треба скасувати негайно.

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«Ця угода з диктатором-вбивцею є плямою на репутації нашої країни, образою пам’яті Ліндсі Грем та прямо суперечить намірам Конгресу, викладеним у нашому двопартійному законопроєкті про санкції», — зазначив Річард Блюменталь.

Дональд Трамп отримав порцію критики і від своїх соратників. Республіканець Дон Бейкон вважає, що США таки потребують нижчих цін на солярку для аграрного сектору. Однак конгресмен переконує: купівля дизелю з Росії — неправильне рішення.

Він також нагадав про санкційний закон покійного республіканця Ліндсі Грема: Трамп підписав цей документ, однак досі не застосував.

«Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки вони забезпечують паливом і фінансують незаконне вторгнення Путіна. Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати чинити тиск на Україну, щоб та припинила удари по цих заводах. Я сподіваюся, що Україна й надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного палива», — написав Дон Бейкон.

Однак турбота про американських фермерів може бути не головною причиною, чому Дональд Трамп пішов на угоду з росіянами.

Торік США запровадили санкції проти «Лукойлу». Ця російська компанія має мільярдні закордонні активи, у тому числій й у самих США. І для них шукають власників, бо попередні угоди про купівлю не відбулися. Зокрема, на початку року активами зацікавилися покупці. І неабиякі. За інформацією The New York Times, активи можуть придбати спільно уряд США і група приватних інвесторів, серед яких — великий донор Трампа, а також катарський конгломерат, який спільно з Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп інвестують в проєкт курорту в Албанії, а також інвестиційний фонд з Абу-Дабі, контрольований шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном, який придбав велику частку в криптовалютній компанії родини Трампів World Liberty, одним з керівників якої є син Віткоффа.

Фото: EPA/UPG Спецпосланник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв та радник президента РФ Юрій Ушаков під час зустрічі у Кремлі, 2 грудня 2025 року

«Путін поставив умову: хочеш отримати міжнародні активи “Лукойла” — знімай санкції з РФ. А вибори й так республіканці ймовірно програють, а так буде не соромно перед сім'єю», — вважає Володимир Омельченко.

Тиск на Україну може посилитися ще дужче

Посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер погрожували припинити надання розвідувальних даних, якщо Київ не перестане бити по російських НПЗ. Це створює серйозні ризики для безпеки України, хоча такі погрози звучать вже не вперше. Хоча публічно американські посадовці цураються своїх слів і спростовують повідомлення у медіа.

«Вочевидь тепер росіяни вимагатимуть від «американських партнерів» захистити їх від нас, бо дизельна угода буде під загрозою. Пристебніться, гойдалки заходять на новий цикл», — вважає Сергій Куюн.

Дональд Трамп створив дуже небезпечний прецедент: він нормалізував зняття санкцій з Росії у розпал гарячої фази війни.

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Все це з подивом сприйняли у багатьох світових столицях. Скажімо, останніми роками США шалено тиснули на одного з найбільших покупців російської нафти — Індію. А тепер сам Дональд Трамп працює з росіянами.

Дизельна угода також посилює позиції проросійських партій у Євросоюзі. Скажімо, «Альтернатива для Німеччини» вже відкрито говорить про потребу відновити закупівлі газу в Росії.

Та й загалом напередодні зими ЄС стикається з серйозними енергетичними викликами: високими цінами на заправках та дорогим газом для закачування у сховища.

Однак куди важливішою є політична воля Брюсселю, і вона не змінюється: підтримка України триватиме.