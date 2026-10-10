У Польщі поліція затримала 76 осіб та перевірила 50 000 шкіл після двох нападів

Поліція Польщі в суботу заявила про затримання 76 осіб по всій країні та перевірку майже 50 000 шкіл в рамках зусиль щодо запобігання подальшому насильству після двох нападів на школи на початку тижня.

Про це пише АР.

У п'ятницю школи по всій Польщі посилили безпеку, деякі з них призупинили заняття, багато батьків залишили дітей вдома, а поліцейські патрулі були направлені до навчальних закладів після двох нападів на школи на початку тижня, внаслідок яких одна людина загинула, а кілька інших, зокрема діти, отримали поранення.

У середу 19-річний студент професійно-технічного училища в Мазовецькому воєводстві в центральній Польщі напав із гострим предметом на однокласників, вчителів та перехожих, поранивши дев'ятьох людей. Його після втечі затримали неподалік. Наступного дня 15-річний підліток убив шкільну працівницю та поранив ще двох у результаті нападу з ножем у своїй колишній школі в тому ж воєводстві.

До вечора четверга в онлайн-групах батьків та основних ЗМІ поширювалися чутки про те, що напади були скоординовані та що в день кульмінації, який отримав назву «кривава п’ятниця», їх буде більше.

У п'ятницю 59 шкіл по всій Польщі превентивно призупинили заняття, більшість із них у Мазовецькому повіті, де розташована столиця Варшава. Директори шкіл надіслали повідомлення, в яких оголосили про посилені заходи безпеки, зокрема про розміщення додаткового персоналу біля входів та добровільну перевірку рюкзаків.