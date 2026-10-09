Два дні поспіль у польських школах відбувались напади, які скоювали учні.

У Польщі після серії нападів у навчальних закладах почали поширювати повідомлення про нібито заплановані масові атаки на школярів у п’ятницю, 9 жовтня. Поліція перевіряє ці повідомлення та закликає не піддаватися паніці.

Про це пише Polsat.

Водночас у громаді Вишкув Мазовецького воєводства скасували заняття в усіх державних і приватних початкових школах.

Як зазначає видання, серед учнів і батьків у соцмережах поширюються чутки про так звану "криваву п’ятниц"». У повідомленнях стверджують, що насильство в школах нібито організоване, а його кульмінація може призвести до десятків жертв.

Водночас ці погрози наразі не підтверджені. Їх перевіряють кримінальний підрозділ і фахівці з кіберзлочинності. Правоохоронці також з’ясовують обставини попередніх нападів і мотиви причетних до них підлітків.

Що відомо про напади у польських школах?

У середу, 7 жовтня, в місті Остроленка 19-річний учень професійного навчального закладу поранив ножем дев’ятьох людей.