У Польщі після серії нападів у навчальних закладах почали поширювати повідомлення про нібито заплановані масові атаки на школярів у п’ятницю, 9 жовтня. Поліція перевіряє ці повідомлення та закликає не піддаватися паніці.
Про це пише Polsat.
Водночас у громаді Вишкув Мазовецького воєводства скасували заняття в усіх державних і приватних початкових школах.
Як зазначає видання, серед учнів і батьків у соцмережах поширюються чутки про так звану "криваву п’ятниц"». У повідомленнях стверджують, що насильство в школах нібито організоване, а його кульмінація може призвести до десятків жертв.
Водночас ці погрози наразі не підтверджені. Їх перевіряють кримінальний підрозділ і фахівці з кіберзлочинності. Правоохоронці також з’ясовують обставини попередніх нападів і мотиви причетних до них підлітків.
Що відомо про напади у польських школах?
- У середу, 7 жовтня, в місті Остроленка 19-річний учень професійного навчального закладу поранив ножем дев’ятьох людей.
- Наступного дня напад стався в селі Лещидул-Новіни поблизу Вишкува. За даними видання, 15-річний учень початкової школи напав із ножем на шкільну працівницю, яка загинула. Ще троє людей отримали поранення.
- Також у четвер міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський повідомив про запобігання ще одному нападу. Поліція затримала 17-річного підлітка, якийпланував напад із ножем у місті Серпць Мазовецького воєводства.