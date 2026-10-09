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У Польщі у соцмережах поширюють чутки про "криваву п’ятницю" в школах: в одній з громад скасували уроки

Два дні поспіль у польських школах відбувались напади, які скоювали учні.

У Польщі у соцмережах поширюють чутки про "криваву п’ятницю" в школах: в одній з громад скасували уроки
Ілюстративне фото
Фото: cbsp.policja.pl

У Польщі після серії нападів у навчальних закладах почали поширювати повідомлення про нібито заплановані масові атаки на школярів у п’ятницю, 9 жовтня. Поліція перевіряє ці повідомлення та закликає не піддаватися паніці. 

Про це пише Polsat.

Водночас у громаді Вишкув Мазовецького воєводства скасували заняття в усіх державних і приватних початкових школах.

Як зазначає видання, серед учнів і батьків у соцмережах поширюються чутки про так звану "криваву п’ятниц"». У повідомленнях стверджують, що насильство в школах нібито організоване, а його кульмінація може призвести до десятків жертв. 

Водночас ці погрози наразі не підтверджені. Їх перевіряють кримінальний підрозділ і фахівці з кіберзлочинності. Правоохоронці також з’ясовують обставини попередніх нападів і мотиви причетних до них підлітків.

Що відомо про напади у польських школах?

  • Наступного дня напад стався в селі Лещидул-Новіни поблизу Вишкува. За даними видання, 15-річний учень початкової школи напав із ножем на шкільну працівницю, яка загинула. Ще троє людей отримали поранення.
  • Також у четвер міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський повідомив про запобігання ще одному нападу. Поліція затримала 17-річного підлітка, якийпланував напад із ножем у місті Серпць Мазовецького воєводства.
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