Йдеться про інцидент, який трапився в одному з нічних клубів у червні 2024 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прийшов до Центральної слідчої прокуратури, де його допитали у справі про інцидент у нічному клубі Ötkert у червні 2024 року. Йдеться про кримінальне провадження, у якому політика підозрюють у тому, що він забрав телефон чоловіка та викинув його в Дунай.

Про це написав сам глава уряду у Facebook, деталі розповіло видання Index.

Мадяр заявив, що дав короткі свідчення, однак не визнав інкримінованого йому правопорушення. У прокуратурі підтвердили, що політика допитали як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом крадіжки.

Що відомо про інцидент з телефоном?

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Інцидент стався 21 червня 2024 року в центрі Будапешта. За версією слідства, Мадяр забрав у чоловіка телефон у нічному клубі Ötkert і кинув його в Дунай. Згодом пристрій дістали з води співробітники річкової поліції.

На момент подій Мадяр був депутатом Європейського парламенту. У прокуратурі ще у 2024 році заявляли, що допитати його як підозрюваного зможуть лише після зняття депутатської недоторканності. Європарламент тоді не підтримав її скасування.

Після виборів 2026 року розслідування також не могло просунутися, оскільки Мадяр отримав недоторканність уже як депутат угорського парламенту. 28 вересня парламент Угорщини скасував недоторканність Мадяра, після чого прокуратура отримала можливість провести його допит.

Сам політик називав справу політичною провокацією.