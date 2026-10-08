Axios: США готуються до нової військової операції проти Ірану, рішення за Трампом

Пентагон доручив Центральному командуванню США завершити підготовку до можливого відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

Про це пише Axios.

Конкретної дати для початку ударів наказ не передбачає, а президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Водночас американські та ізраїльські джерела припускають, що нова операція може розпочатися ще до проміжних виборів у США, а можливо, й до виборів в Ізраїлі, які відбудуться на тиждень раніше.

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У разі відновлення масштабних бойових дій США та Ізраїль можуть завдати масованих ударів по енергетиці Ірану, інших об’єктах інфраструктури та ядерних цілях.

Минулої п’ятниці команда Трампа з національної безпеки провела кількагодинну зустріч у Кемп-Девіді. За словами ізраїльського посадовця, однією з тем стало можливе відновлення масштабних бойових дій проти Ірану. Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі заявив, що обговорення стосувалося довгострокового зовнішньополітичного планування.

Американський посадовець наголосив, що завдання Пентагону полягає у підготовці та представленні президенту можливих військових сценаріїв. У Білому домі водночас заявили, що Трамп може скористатися будь-яким із доступних варіантів у будь-який момент.

За словами двох ізраїльських посадовців, якщо бойові дії відновляться, найімовірніше, США та Ізраїль діятимуть спільно за участю ізраїльської армії. Вони також припустили, що Іран може спробувати завдати удару першим, оскільки його керівництво побоюється нової атаки.

Останні новини про переговори США та Ірану

Обговорення можливого відновлення війни активізувалося на тлі відсутності прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Катарські посередники досі очікують відповіді Ірану на контрпропозицію США, яка містить вимоги щодо ядерних поступок.