Венс назвав Ірану умову для завершення війни

Задля домовленостей з Вашингтоном, Тегеран має піти на суттєве скорочення своїх потужностей зі збагачення урану.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити свої потужності зі збагачення урану, якщо хоче домовитися із Вашингтоном про завершення семимісячної війни.

Про це Венс сказав в інтерв’ю Reuters.

За його словами, Сполучені Штати очікують від Тегерана конкретних поступок у ядерній сфері, а не лише запевнень щодо майбутнього скорочення програми. Венс наголосив, що Іран має продемонструвати готовність відмовитися від виробництва високозбагаченого палива.

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"Ми не будемо обмінювати слова на дії", – заявив віцепрезидент.

Венс повідомив, що США ведуть переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі. Наразі Вашингтон не до кінця розуміє, як саме в Ірані ухвалюються рішення і який реальний вплив мають ці посадовці після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

Віцепрезидент також заявив, що Іран періодично здатен завдавати ударів по торговельних суднах в Ормузькій протоці, однак загалом не може перешкодити експорту енергоносіїв через цей маршрут.

Що передувало?

Останніми тижнями Іран і США обмінювалися пропозиціями щодо припинення війни та відновлення роботи Ормузької протоки. Водночас президент США Дональд Трамп відкинув останню пропозицію Тегерана та попередив, що після проміжних виборів військова операція може посилитися.