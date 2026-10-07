ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Венс назвав Ірану умову для завершення війни

Задля домовленостей з Вашингтоном, Тегеран має піти на суттєве скорочення своїх потужностей зі збагачення урану.

Венс назвав Ірану умову для завершення війни
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити свої потужності зі збагачення урану, якщо хоче домовитися із Вашингтоном про завершення семимісячної війни.

Про це Венс сказав в інтерв’ю Reuters.

За його словами, Сполучені Штати очікують від Тегерана конкретних поступок у ядерній сфері, а не лише запевнень щодо майбутнього скорочення програми. Венс наголосив, що Іран має продемонструвати готовність відмовитися від виробництва високозбагаченого палива.

Реклама

"Ми не будемо обмінювати слова на дії", – заявив віцепрезидент.

Венс повідомив, що США ведуть переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.  Наразі Вашингтон не до кінця розуміє, як саме в Ірані ухвалюються рішення і який реальний вплив мають ці посадовці після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

Віцепрезидент також заявив, що Іран періодично здатен завдавати ударів по торговельних суднах в Ормузькій протоці, однак загалом не може перешкодити експорту енергоносіїв через цей маршрут.

Що передувало?

Останніми тижнями Іран і США обмінювалися пропозиціями щодо припинення війни та відновлення роботи Ормузької протоки.  Водночас президент США Дональд Трамп відкинув останню пропозицію Тегерана та попередив, що після проміжних виборів військова операція може посилитися.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies