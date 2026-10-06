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Іран посилює атаки на танкери в Ормузькій протоці

Від початку жовтня зафіксовано вже 9 таких нападів.

Іран посилює атаки на танкери в Ормузькій протоці
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Іран посилив атаки на танкери в Ормузькій протоці останніми днями.

Про це пише Bloomberg.

Британська служба морської торгівлі повідомила про дев'ять нападів від початку жовтня. 

Представники морської безпеки та керівники судноплавних компаній заявили, що поки що незрозуміло, чи призведе остання ескалація до скорочення поставок Ормузьким протоком. Вплив на морські потоки газу, які також дещо зросли в останні тижні, також залишається невизначеним.

Минулого тижня низка країн-споживачів оголосили про плани випустити мільйони барелів з екстрених запасів, тоді як президент США Дональд Трамп вивчає способи приборкання внутрішніх цін на паливо напередодні проміжних виборів.

Потік нафти через Ормузьку протоку зростає з початку літа, і минулого тижня деякі банки з Уолл-стріт заявили, що поставки наближаються до довоєнного рівня. 

  • Перевезення сирої нафти Ормузькою протокою близьке до довоєнного рівня, але ситуацію з дизелем це не покращить. Частка перевезення нафтопродуктів зараз становить лише 11 % від загального обсягу. До війни вона складала 20 %. 
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