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Трамп заявив, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго

Заява президента США викликала велике обурення у представників влади Каліфорнії.

Трамп заявив, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Іран може завдати удару по Лос-Анджелесу та Сан-Дієго". Його слова пролунали під час передвиборчого мітингу в Небрасці та викликали різку реакцію представників влади Каліфорнії.

Про це пише The Guardian.

Говорячи про війну з Іраном і високі ціни, Трамп назвав їх "невеликою вартістю" за безпеку США та світу. 

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Після цього він сказав, що Іран "може знищити місто", додавши: "Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго". Присутні зустріли цю заяву оплесками. Водночас Трамп заявив, що війна "дуже скоро" завершиться.

Губернатор Каліфорнії назвав слова Трампа "божевільними"

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав слова президента "божевільними та небезпечними". Він заявив, що Трамп фактично говорить про можливість атаки на понад 10 мільйонів американців, які живуть у двох найбільших містах штату.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс також розкритикувала президента, назвавши його слова безвідповідальними погрозами, які можуть поставити під загрозу безпеку міста. За її словами, завдання президента – захищати країну, а не погрожувати їй та заохочувати атаки на американців.

Білий дім  наразі не відповів на прохання прокоментувати слова Трампа.

  • Американські оборонні чиновники раніше заявляли, що Іран наразі не має можливості здійснити прямий ракетний удар по материковій частині США. Водночас Трамп у попередніх виступах стверджував, що потенційна розробка Іраном ядерної зброї створює загрозу для американських міст.
  • Нещодавно WSJ повідомляв, що Трамп відкинув  пропозицію Ірану про семиденне перемир’я та відкриття Ормузької протоки. Американський президент також повідомив своїм помічникам, що очікує можливого відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США в листопаді.
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