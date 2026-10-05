Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаПолітика

В "Європейській Солідарності" заявили про виключення Олексія Гончаренка із партії

Раніше нардеп опинився в центрі скандалу через свої публічні заяви про шляхи завершення війни в Україні.

В "Європейській Солідарності" заявили про виключення Олексія Гончаренка із партії
Олексій Гончаренко
Фото: facebook/Олексій Гончаренко

«Європейська Солідарність» оголосила про рішення виключити Олексія Гончаренка із партії на тлі його публічних заяв щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці партії "Європейська Солідарність".

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської Солідарності» та її ідеологічними засадами", - йдеться в заяві.

Реклама

В партії заявили, що тепер не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності.

"Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", - заявили в "Європейській Солідарності".

Там додали, що позиція партії є незмінною і мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні.

"Для нас важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах. Команда «ЄС» це не лише фракція, а десятки тисяч  партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою", - підсумували свою заяву в політичні силі.

Попри це, Гончаренко не втратить свого мандату, оскільки у Верховну Раду він пройшов як мажоритарник (по виборчому округу в Одеській області).

  • 4 жовтня на сайті "Української правди" вийшла велика колонка Гончаренка, де він закликає домовлятися з Росією та заявляє, що обидві сторони мають йти на поступки.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies