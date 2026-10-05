В "Європейській Солідарності" заявили про виключення Олексія Гончаренка із партії

Раніше нардеп опинився в центрі скандалу через свої публічні заяви про шляхи завершення війни в Україні.

«Європейська Солідарність» оголосила про рішення виключити Олексія Гончаренка із партії на тлі його публічних заяв щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці партії "Європейська Солідарність".

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської Солідарності» та її ідеологічними засадами", - йдеться в заяві.

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В партії заявили, що тепер не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності.

"Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", - заявили в "Європейській Солідарності".

Там додали, що позиція партії є незмінною і мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні.

"Для нас важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах. Команда «ЄС» це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою", - підсумували свою заяву в політичні силі.

Попри це, Гончаренко не втратить свого мандату, оскільки у Верховну Раду він пройшов як мажоритарник (по виборчому округу в Одеській області).