Ми зібрали інформацію про поточний стан справ. Якими можуть бути першочергові і довгострокові заходи для покращення сполучення в Києві — читайте в матеріалі.

Вже після перших прицільних ударів реактивними шахедами по київських мостах у вересні стало зрозуміло, що місцева влада і уряд отримали черговий важкий виклик для життєдіяльності міста, оскільки навіть тимчасові зупинки руху мостами на кілька годин чи добу створювали транспортний колапс в місті. Нині ж, після поки що найбільших руйнувань Південного і Північного, вони просто закриті для руху на поки що невизначений час.

Північний та Південний мости Києва, які постраждали від ворожих ударів балістикою минулої ночі , є одними з найбільш навантажених в столиці. Кожен з них пропускає до 130-150 тис. автомобілів на добу, а це чи не половина всього автомобілепотоку між лівим і правим берегами Дніпра в столиці.

Чому Південний і Північний

У Києві вісім мостових переходів через Дніпро: шість автомобільних і два — суто залізничних. На останній зустрічі з журналістами міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник озвучив базову цифру транспортного навантаження на автомобільні мости: близько 600 тисяч автівок на добу з лівого на правий берег. Цей показник, звісно, включає також і транзитний трафік вантажних перевезень регіону. Останній якраз логістично спрямовано на Північний і Південний мости столиці.

Фото: EPA/UPG Затори через перекриття мостів в Києві, 17 листопада 2026 року.

Тобто ці мости важливі для столиці, регіону і країни, але росіяни вперто б'ють саме по них не лише через це. Саме ці два мостові переходи мають один і той самий тип будівництва — це вантові мости. Північний і Південний мають по центру пілон, до якого приєднані вантові кріплення (в даному разі — сталеві троси), і саме ці ванти утримують найбільший проліт мосту над річкою.

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“Якщо руйнувати вантові пілони і кріплення, то стійкість мосту дійсно може бути суттєво пошкоджена”, — говорив мер Києва Віталій Кличко на одній з нарад після перших ударів по цих двох мостах.

Знаючи про цю вразливість Південного і Північного мостів, експерти ще в жовтні запропонували владі зосередитися на посиленні конструкцій цих двох споруд.

“Це можуть бути підпірні конструкції у воді, щоб плити мосту витримували навантаження”, — припускав міністр відновлення.

Ще до останньої атаки міністр прогнозував, що обстеження науковцями пошкоджень Південного мосту займе тривалий час, а його відновлення потребуватиме щонайменше три місяці. І зелена гілка метро весь цей час не функціонуватиме між станціями “Видубичі” і “Славутич”, на мосту. Як зміняться терміни з урахуванням нових пошкоджень — прогнозів поки не було.

Фото: EPA/UPG Руйнування, спричинені ударом російського безпілотника по одному з мостів через річку Дніпро в Києві, 4 жовтня 2026 року.

Ще до цього удару передбачалося, що інженерне посилення конструкцій Південного і Північного мостів коштуватиме близько 2,5 млрд грн. Оскільки ці мости належать громаді Києва, то замовником робіт буде місто, а фінансуватиме місцевий бюджет.

“У нас немає гарантованого захисту мостів, тому зараз важливо забезпечити їхню стійкість”, — говорив Калашник.

Коли будуть переправи

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КМДА робитиме ремонт полотна і мереж, а також посилення конструкцій уражених мостів. А Міністерство відновлення вже пообіцяло збудувати комбіновані переправи через Дніпро, які візьмуть на себе частину міського трафіку.

Ці переправи викликали багато обговорень: від припущень, що це будуть понтонні, а значить досить небезпечні і хиткі конструкції, до скепсису щодо терміну реалізації цих планів.

Наразі міністр Калашник заявляє про план звести вісім таких переправ у Києві, тобто продублювати кожен з існуючих мостів. Дві з них вже розпочали робити.

“Ми вже будуємо. Почали готувати майданчики, замовляємо елементи споруди. Створюємо насипи, щоб заходити для робіт у воду”, — заявив Микола Калашник на зустрічі з журналістами.

Фото: Надано пресслужбою Микола Калашник

Міністр не розкриває точні локації цих двох перших переправ. Але не приховує, що переправи будуть зводитися поруч з існуючими мостами. Це обумовлене можливостями облаштування заїздів/з'їздів з переправ на автомобільні шляхи.

“Це будуть не понтонні переправи, а швидкоспоруджувані мостові переходи. Робимо металеві опори, викладаємо секції, робимо проїзну частину”, — пояснив міністр. Він уточнив, що ці конструкції будуть зводитися в рівень з існуючими мостами і тому не заважатимуть судноплавству по Дніпру.

Пропускна здатність цих переправ — по одній смузі в кожен бік. Чиновники закладають, що комбіновані переправи зможуть взяти на себе 30-40% існуючого трафіку через мости в Києві.

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Бюджет перших двох переправ — близько 4 млрд грн. “Два з них дає міський бюджет Києва. Інші шукаємо, можливо, будуть донорські кошти, транспортний фонд”, — сказав міністр.

Підрядниками цих проєктів визначені ТОВ “Автомагістраль-Південь” та ТОВ “ГК “Автострада”. Реалізація — до кінця лютого 2027 року, обіцяє профільний міністр.

Фото: x.com/Novynarnia/ Південний міст у Києві. Обмеження руху після влучання , жовтень 2026 року

І чи буде колись тунель під Дніпром?

Коли залунали перші ідеї будівництва підземного тунелю під Дніпром для безпечного сполучення між лівим і правим берегами, то їх спершу сприйняли як жарт. Проте очільник Міністерства відновлення запевняє, що дійсно працює над цим проєктом.

Йдеться про будівництво найпростішого тунелю під руслом Дніпра, без лінії метро. Міністр Калашник оцінює такий проєкт в 450 млн доларів. І орієнтує всіх на термін реалізації до трьох років.

“Вже тривають попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн євро для початку робіт. Є навіть проєкти, які розроблялися в попередні роки, і які мають потенціал”, - заявив міністр.

Микола Калашник відразу після атаки 17 листопада навіть оперативно заявив, що вже провів робочу зустріч з представниками американської компанії Robbins, яка потенційно може долучитися до будівництва тунелю серед Дніпро. “Robbins має досвід виробництва тунелепрохідницького обладнання для великих інфраструктурних проєктів. Компанія висловила готовність надати обладнання, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід”, — повідомив міністр відновлення.