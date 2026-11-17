Йдеться про частину жителів у Дарницькому, Оболонському та Подільському районах.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Після нічної атаки 17 листопада пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів. Через це "Київтеплоенерго" переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на інші джерела тепла.

Про це повідомили в КМДА.

На резервне теплопостачання вже перемикають Куренівку, Оболонь, Осокорки та Позняки. Подачу тепла до будинків поступово відновлюють.

Поки триватимуть ремонтні роботи, у цих споживачів не буде гарячої води.

Фахівці "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки, визначають обсяг ремонту та працюють над ліквідацією наслідків атаки. У КМДА зазначили, що роблять це, аби якнайшвидше відновити послуги.