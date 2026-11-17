Після нічної атаки 17 листопада пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів. Через це "Київтеплоенерго" переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на інші джерела тепла.
Про це повідомили в КМДА.
На резервне теплопостачання вже перемикають Куренівку, Оболонь, Осокорки та Позняки. Подачу тепла до будинків поступово відновлюють.
Поки триватимуть ремонтні роботи, у цих споживачів не буде гарячої води.
Фахівці "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки, визначають обсяг ремонту та працюють над ліквідацією наслідків атаки. У КМДА зазначили, що роблять це, аби якнайшвидше відновити послуги.
- Після нічних ударів по Північному та Південному мостах у Києві фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури розпочали обстеження пошкоджених конструкцій. За результатами перевірки міські служби мають підготувати план робіт і визначити, коли та за яких умов можна буде безпечно відновити рух, повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник.
- Щоб кияни могли пересуватися між берегами Дніпра, місто готує додаткові маршрути громадського транспорту. Залізниця вже збільшила кількість приміських електричок. Обидва мости зазнавали російських ударів і раніше, а рух ними відновлювали після обстежень і ремонту.