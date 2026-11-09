У кількох районах Києва є ушкодження внаслідок атаки дронів (оновлено)

Спершу з'явилася інформація про загоряння в Солом'янському районі, потім – про падіння уламків у Святошинському та Деснянському районах.

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Вранці та вдень 9 листопада Росія атакувала кілька районів Києва. Спершу сталося загоряння на території паркувального майданчика в Солом'янському районі, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки є загоряння на території парковки. Екстрені служби прямують на місце», – йдеться у його повідомленні.

У ДСНС розповіли, що тут загорілися два авто і стільки ж гаражів.

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Фото: ДСНС у Facebook наслідки атаки

Фото: ДСНС Facebook

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що уламки впали й в Святошинському районі міста.

«Уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території, пожежа не виникла», – зазначили в ДСНС.

Об 11:38 повідомли про те, що у Деснянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля школи. Загоряння й потерпілих немає.

В Шевченківському районі загорівся трав'яний настил на відкритій території.