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Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН

Мандат місії MINURSO закінчується 31 жовтня, якщо Рада Безпеки ООН не погодить його термінового продовження.

Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити ані американський, ані російський проєкт резолюції щодо Західної Сахари, що поставило під загрозу подальшу діяльність миротворчої місії MINURSO (Місія Організації Об'єднаних Націй з проведення референдуму в Західній Сахарі-ред.). Росія наклала вето на підготовлену США резолюцію, яка передбачала продовження мандата місії ще на рік, закріплення плану автономії Марокко як основи для переговорів щодо врегулювання конфлікту та скорочення військового компонента місії.

Як пише Reuters, документ також пропонував вилучити згадку про референдум із назви місії, оскільки за понад три десятиліття ООН так і не змогла організувати голосування через суперечки щодо критеріїв визначення виборців. П

ісля цього Рада Безпеки відхилила альтернативну російську резолюцію про продовження мандата ще на рік: її підтримали лише три країни, одна проголосувала проти, а 11 утрималися, тоді як для ухвалення потрібно щонайменше дев’ять голосів. 

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Унаслідок цього 31 жовтня може завершитися мандат MINURSO, яка була створена для контролю за припиненням вогню та організації референдуму щодо майбутнього статусу Західної Сахари. Місія налічує 155 військовослужбовців, а її утримання у поточному фінансовому році оцінюється в 62 млн доларів. 

Росія пояснила своє вето тим, що американський проєкт надто однобічно підтримував позицію Марокко та фактично наперед визначав питання суверенітету над спірною територією. США, Франція, Велика Британія та вісім непостійних членів Ради Безпеки, навпаки, підтримали американську пропозицію та марокканський план автономії. 

Марокко привітало непродовження мандата MINURSO, назвавши це важливою подією, і заявило, що персонал, транспорт, обладнання та символіка місії мають залишити його південні провінції найближчими днями. Водночас країна запевнила, що продовжить дотримуватися режиму припинення вогню. 

Організація Oxfam попередила, що припинення роботи місії може призвести до погіршення безпекової ситуації, особливо для цивільного населення та біженців. Бойові дії низької інтенсивності тривають із листопада 2020 року, коли Фронт Полісаріо оголосив про відновлення збройної боротьби. Більшість сахарців проживає на території Західної Сахари, контрольованій Марокко, тоді як десятки тисяч людей перебувають у таборах біженців під управлінням Фронту Полісаріо в Алжирі. 

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