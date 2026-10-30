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Від Ямалу до Західного Сибіру: Зеленський анонсував розширення українських Deep strike по території РФ

За підсумками ударів у вересні – жовтні визначили подальші напрямки застосування далекобійної зброї та масштабування відповідних підрозділів.

Від Ямалу до Західного Сибіру: Зеленський анонсував розширення українських Deep strike по території РФ
Фото: Володимир Зеленський

Україна планує розширювати можливості далекобійних ударів по російській території та збільшувати кількість підрозділів, які їх здійснюють. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо "дипстрайків" у вересні – жовтні.

За словами глави держави, наразі в зоні досяжності українських далекобійних ударів перебувають російські об’єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Україна працює над тим, щоб її безпілотники та ракети могли досягати ще віддаленіших районів Росії.

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"Вдячний усім нашим воїнам за влучність та регулярну якісну реалізацію українських далекобійних санкцій. На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що визначили ключові напрямки для подальшого застосування української далекобійної зброї. Також планують масштабувати підрозділи дипстрайків на основі спроможностей СБУ, зокрема Центру спеціальних операцій "Альфа", розвідувальних органів та інших складових Сил оборони України.

Зеленський наголосив, що українська далекобійність є однією з гарантій збереження незалежності держави під час війни та має стати довготривалою гарантією безпеки після її завершення. Також він повідомив, що говорив із виробниками відповідної зброї.

  • Україна на три доби призупиняла атаки по російських НПЗ після оголошення американським президентом енергетичного перемир'я. Однак Росія ударів не припиняла, і незабаром після оголошеного припинення вогню масовано атакувала енергетику України ракетами. Після цього президент Зеленський повідомив, що обмеження на удари більше не діють. 
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