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Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку Росією нових балістичних ударів

Україна чекає на рішення щодо пакетів перехоплювачів.

Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку Росією нових балістичних ударів
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Україна має інформацію від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. 

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що потрібні пакети перехоплювачів, зокрема до Patriot. Україна чекає на відповідні рішення.

"Найближчими днями ми продовжимо роботу з нашими партнерами, щоб посилити наші можливості захисту. Будуть необхідні нам пакети, і я дякую за це нашим партнерам, які справді оперативно реагують. Але важливо, щоб і Америка не мовчала про вбивства, це дуже важливо, які тривають постійно", - йдеться в заяві.

Сьогодні президент провів Ставку де ключовим питанням також була протидія російській балістиці. Зеленський заявив, що чим довше затримуються пакети санкцій проти балістики, тим довше у Росії є схеми постачання необхідного для цього виробництва. Він доручив МЗС прискорити відповідну роботу з партнерами. 

  • ВМС ЗСУ знищили два російських бомбардувальники Су-34. Ворожі літаки базувались на аеродромі "Маринівка" Волгоградської області РФ.
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