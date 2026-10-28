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Зеленський закликав США не затримувати постачання ракет для Patriot за програмою PURL

Україні критично потрібні ракети для перехоплення російської балістики напередодні зими.

Зеленський закликав США не затримувати постачання ракет для Patriot за програмою PURL
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Україні бракує ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які перехоплюють російські балістичні ракети. Президент Зеленський закликав партнерів забезпечити своєчасне постачання протибалістичних ракет і не відкладати постачання американського озброєння за програмою PURL.

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками медіа разом із Робом Єттеном.

За словами Зеленського, Росія робить основну ставку у війні на балістичні удари, особливо напередодні зими. Тому Україна потребує додаткової підтримки партнерів у забезпеченні ракетами для перехоплення таких цілей.

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"Нам потрібне зараз особливе сприяння саме у забезпеченні протибалістикою. Ресурс цей в Європі є, у наших партнерів в Америці є", – сказав президент.

Він також наголосив на важливості належної роботи програми PURL і закликав американську сторону не затримувати постачання озброєння в її межах.

"Ми дуже розраховуємо на підтримку цього на всіх рівнях", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що затримки з постачанням ракет призводять до втрат і руйнувань, оскільки Росія продовжує атакувати українські міста та громади балістичними ракетами щодня.

"Кожен день відкладання для нас – це втрати, руйнування, враховуючи, що російська балістична операція проти наших міст і громад триває в щоденному режимі без перерви. Потрібне відповідне постачання", – наголосив глава держави.

  • Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.
  • Київ роками закликав Вашингтон надати їй ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Це дозволило б не лише збільшити спроможності захисту від російських атак, а й допомогти країнам НАТО поповнити запаси. Брак засобів протиповітряної оборони ще більше загострився на тлі війни на Близькому Сході.
  • Попередня адміністрація США відмовила Україні в наданні ліцензій. Від нинішнього голови Білого дому Трампа були позитивні сигнали, однак про остаточну згоду на надання Україні ліцензій він не говорив. 
  • Раніше міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що за підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом Трампом напряму і на рівні команд та виробників.
  • Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot і було б добре, якби вони передали їх Україні”.
  • Західні медіа писали, що Греція та Іспанія мають на складах ракети РАС-2, термін придатності яких спливає.
  • Агенція Associated Press повідомила, що Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці.
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