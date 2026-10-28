Президент Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та Росії на початку листопада

Попередньо зустріч планують в Абу-Дабі, однак через можливу ескалацію на Близькому Сході місце проведення можуть змінити.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном заявив, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться між 6 і 10 листопада.

"Триває підготовка до зустрічі у тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі і ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч", – зазначив президент.

Президент висловив сподівання, що зустрічі не завадять імовірні ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз багато говорять.

"Ми можемо змінити його (місце зустрічі, - ред.). Але думаю, що ми не маємо змінювати дати. Нам треба провести зустріч, я сподіваюсь, між 6 і 10 листопада. Ми чекаємо американську сторону, ми сподіваємося вони будуть готові з усіма відповідями після виборів і після 4 листопада у нас буде дата", – зазначив він і додав, що порядок денний – підготувати тристоронню зустріч лідерів.

За словами Зеленського, для підготовки до зустрічі може вистачити однієї-двох зустрічей на технічному рівні.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна хоче провести зустріч технічних команд із США та Росією до того, як російський, американський і китайський лідери зустрінуться в тристоронньому форматі.

Що передувало

Владімір Путін запропонував Дональду Трампу провести тристоронню зустріч з китайським лідером під час телефонної розмови 9 жовтня. Тієї самої, після якої американський президент несподівано оголосив про послаблення нафтових санкцій проти Росії і угоду про купівлю в неї понад мільйона тонн дизелю.

За інформацією Wall Street Journal, метою саміту є обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.