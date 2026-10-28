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Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

До пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак.

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн
Володимир Зеленський і Роб Єттен
Фото: стопкадр з відео

Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 500 млн євро. Він передбачає постачання засобів ППО та безпілотників.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави нідерландського уряду, новий пакет допомоги має посилити спроможності України протидіяти російським повітряним атакам.

Зокрема, українські захисники отримають додаткові засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

  • Також Єтьєн заявив, що уряд Нідерландів надає 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки. 
  • У межах пакета Нідерланди вже цього року виділяють 40 млн євро для Фонду підтримки енергетики України. Ще 55 млн євро підуть на закупівлю та передачу обладнання від нідерландських компаній.
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