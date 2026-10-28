Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

До пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак.

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Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 500 млн євро. Він передбачає постачання засобів ППО та безпілотників.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави нідерландського уряду, новий пакет допомоги має посилити спроможності України протидіяти російським повітряним атакам.

Зокрема, українські захисники отримають додаткові засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

Також Єтьєн заявив, що уряд Нідерландів надає 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки.