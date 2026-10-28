Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 500 млн євро. Він передбачає постачання засобів ППО та безпілотників.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами глави нідерландського уряду, новий пакет допомоги має посилити спроможності України протидіяти російським повітряним атакам.
Зокрема, українські захисники отримають додаткові засоби протиповітряної оборони та безпілотники.
- Також Єтьєн заявив, що уряд Нідерландів надає 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки.
- У межах пакета Нідерланди вже цього року виділяють 40 млн євро для Фонду підтримки енергетики України. Ще 55 млн євро підуть на закупівлю та передачу обладнання від нідерландських компаній.