​У Чорному морі біля узбережжя Болгарії дрони уразили контейнеровоз: екіпаж урятували

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У Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії три морські дрони уразили контейнеровоз CONTSHIP JET, який ішов під прапором Ліберії.

Про інцидент 28 жовтня повідомив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, пише NOVA.

Усіх 18 членів екіпажу евакуювали. Судно прямувало з ізраїльської Хайфи до румунської Констанци.

Сигнал про ураження надійшов близько 12:00 до Морського рятувально-координаційного центру в Констанці. За даними екіпажу, судно перевозило 421 контейнер. Приблизно через 12 хвилин моряки залишили контейнеровоз, після чого розпочалася пошуково-рятувальна операція.

Вісім моряків підняли на борт військового катера, решта десятеро перебували в рятувальній шлюпці. Згодом усіх членів екіпажу врятували й направили до Варни.

6 жовтня дрони атакували два судна неподалік Болгарії. Одне з них затонуло, а з іншого, ABLE під прапором Палау, евакуювали 18 моряків. Двоє врятованих зазнали поранень.