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​У Чорному морі біля узбережжя Болгарії дрони уразили контейнеровоз: екіпаж урятували

Усіх 18 членів екіпажу вдалось евакуювати.

​У Чорному морі біля узбережжя Болгарії дрони уразили контейнеровоз: екіпаж урятували
Ілюстративне фото
Фото: bgflags.com

У Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії три морські дрони уразили контейнеровоз CONTSHIP JET, який ішов під прапором Ліберії. 

Про інцидент 28 жовтня повідомив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, пише NOVA.

Усіх 18 членів екіпажу евакуювали. Судно прямувало з ізраїльської Хайфи до румунської Констанци.

Сигнал про ураження надійшов близько 12:00 до Морського рятувально-координаційного центру в Констанці. За даними екіпажу, судно перевозило 421 контейнер. Приблизно через 12 хвилин моряки залишили контейнеровоз, після чого розпочалася пошуково-рятувальна операція.

Вісім моряків підняли на борт військового катера, решта десятеро перебували в рятувальній шлюпці. Згодом усіх членів екіпажу врятували й направили до Варни.

  • 13 жовтня біля міста Бяла уразили торговельне судно CHELSEA-3 під прапором Мальти. Усіх 15 членів екіпажу врятували, п'ятеро з них дістали легкі травми. Того ж дня ще одне судно затонуло поблизу Шабли.
  • 23 жовтня повідомляли про атаку на корабель біля узбережжя Румунії. Тоді загинув один моряк, а кількох членів екіпажу вважали зниклими безвісти. Пізніше пошкоджене судно Khoryv почало дрейфувати в напрямку зони відповідальності Болгарії, через що місцеві служби взяли його під спостереження.
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