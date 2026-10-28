США заявили про загибель 5 людей унаслідок обстрілу ймовірного наркосудна

Цей удар став одним із понад 70 подібних атак, здійснених від початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

Унаслідок авіаудару в східній частині Тихого океану загинуло п’ятеро людей. Удар було завдано по судну, яке, ймовірно, використовувалося для незаконного перевезення наркотиків, повідомили у Південному Командуванні Збройних сил США.

The Guardian пише, що, за підрахунками ЗМІ, цей удар став одним із понад 70 подібних атак, здійснених від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Загалом унаслідок цих дій загинуло понад 240 осіб.

Адміністрація Трампа стверджує, що ці люди та судна були причетні до наркоторгівлі. Сам Трамп заявив, що США перебувають у стані збройного конфлікту з латиноамериканськими картелями, і виправдовує такі удари необхідністю перекрити потік наркотиків до Сполучених Штатів.

Однак адміністрація Трампа не надала переконливих доказів на підтвердження своїх тверджень про причетність до наркоторгівлі, що викликало дискусії щодо законності цих ударів.

Юридичні експерти та правозахисні організації стверджують, що такі дії можуть кваліфікуватися як позасудові вбивства, оскільки цілями, ймовірно, ставали цивільні особи, які не становили безпосередньої загрози для США.