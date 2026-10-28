Зеленський: Трамп може що завгодно говорити про мене, але не про Україну

Президент Володимир Зеленський «спокійно» ставиться до того, що його американський колега Дональд Трамп говорить про необхідність провести вибори в Україні. Він вважає, що Трамп може говорити що завгодно про нього, але не про Україну. Про це глава країни сказав журналістам 27 жовтня.

Зеленський вважає, що є одним з інструментів, яким Україна повинна користуватися. Його риторика спрямована на те, щоб на потреби України швидко реагували.

«Президент Трамп може говорити, що він хоче, особисто про мене, але не про Україну. Коли він говорить щось про Україну, я відповідаю, бо маю таку відповідальність – захищати нашу державу. Щодо моєї риторики: якщо про щось або про когось говорити дуже обережно, то для досягнення результату потрібен тривалий час. Але це якщо цей час у вас є. Наприклад, у вас є відповідна кількість антибалістики. Ну щось там відключається або щось там відбувається з дизелем – можна так тихенько, обережно відправляти сигнали. А коли ви живете від ночі до ночі – а зараз вже і вдень постійні удари – і у вас дефіцит антибалістики, а ще щось відключається, то у вас просто немає часу на “тихенькі сигнали”», – прокоментував він.

Зеленський додав, що вже казав про необхідність припинення вогню на визначений час, щоб провести вибори безпечно.

«Люди, які піднімають цю тему про вибори, певно мають якісь свої цілі, але точно не думають про Україну, безпеку, державу. Як можна провести вибори під час війни? Це точно розділить і зламає нашу державу. Я так думаю. Багато людей, на мій погляд, розділяють таку думку. Закон і Конституція точно відповідають на це питання, тому що там все відповідно написано. Але якщо мало відповіді закону України і Конституції України, політичної відповіді, суспільної відповіді про те, що не може бути виборів під час війни, то треба знаходити ще якісь відповіді. Для безпеки виборчого процесу потрібен час. Потрібно щонайменше шість місяців для того, щоб підготувати вибори. А під час війни чи одразу після закінчення війни – я не можу сказати, скільки потрібно часу. Це залежить від того, в який момент і як ми закінчимо війну, які будуть гарантії безпеки для України тощо», – сказав він.