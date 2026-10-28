Гора Триглав у Словенії повністю втратила льодовий покрив

У Словенії остаточно розтанув льодовик, що вкривав вершину гори Триглав - найвищої точки країни та символа, зображеного на гербі та прапорі держави.

Як пише The Guardian, активне танення льоду спостерігалося у період з 1983 до 2003 року, але потім несподівано сповільнилось. Проте за останні п'ять років Європа пережила найспекотніші літа в історії спостережень, що невідворотно призвело до зникнення з гори залишків льодового покриву.

Для вчених-географів танення льодовика означає втрату джерела важливих даних, зокрема й маркера кліматичних змін. А для усіх словенців це болісна мить: Триглав є вагомою частиною національної ідентичності. Існує переконання, що кожен дорослий словенець упродовж життя зобов'язаний бодай раз піднятися на вершину гори, яка тепер виглядатиме зовсім по-іншому.