У Карпатах допомога знадобилася чотирьом туристам

Люди перебували між горами Брескул та Пожижевська.

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В Івано-Франківській області рятувальники допомогли чотирьом туристам у горах, повідомили у ДСНС.

Через погіршення погоди та знесилення 22-річної учасниці групи туристи, які перебували між горами Брескул та Пожижевська, потребували допомоги.

Попри відсутність зв’язку, гірські рятувальники з Ворохти встановили місцеперебування групи, дісталися до туристів і супроводили їх до навчально-спортивної бази “Заросляк”.

Рятувальники закликають, плануючи похід у гори, зважати на погоду та власні сил.

“Сніг, сильний вітер, холод і погана видимість можуть бути небезпечними. Обирайте маршрут відповідно до підготовки групи, беріть теплий водонепроникний одяг, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк. Повідомляйте близьким про маршрут і час повернення”, – підкреслили надзвичайники.

У ДСНС також просять заздалегідь установіть застосунок “Порятунок у горах”, який допоможе передати рятувальникам ваші координати в разі небезпеки.