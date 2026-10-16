Росіяни вночі продовжили атакувати Київ

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У ніч на 16 жовтня російська армія продовжила атакувати Київ. У Солом'янському районі внаслідок удару горіла господарча споруда.

Увечері 15 жовтня пожежі спалахнули в господарчій будівлі і приватному будинку в Шевченківському районі. Про це повідомили в ДСНС.

«Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України Наслідки атаки в Києві

Фото: ДСНС України У Києві є пошкодження в двох районах

Інформації про потерпілих немає.

Вчора протягом доби росіяни декілька разів обстрілювали Київ. Дронові атаки на місто відбуваються фактично щоденно з кінця серпня.