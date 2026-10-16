Росіяни вночі продовжили атакувати Київ

У ніч на 16 жовтня російська армія продовжила атакувати Київ. У Солом'янському районі внаслідок удару горіла господарча споруда.
Увечері 15 жовтня пожежі спалахнули в господарчій будівлі і приватному будинку в Шевченківському районі. Про це повідомили в ДСНС.
«Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.
Інформації про потерпілих немає.
- Вчора протягом доби росіяни декілька разів обстрілювали Київ. Дронові атаки на місто відбуваються фактично щоденно з кінця серпня.
- У Печерському районі дрон пошкодив п'ятиповерхівку. Поранено сімох людей.
- Ввечері ворог кілька разів вдарив у одну локації в Святошинському районі. А після атак по енергетиці області в столиці впав тиск водопостачання.
- Аварійні відключення були в Обухівському, Фастівському і Бучанському районах області.