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У Києві уламки дрона впали на територію будинку. Є пошкодження (доповнено)

Ворог пускав дрони з різних напрямків. 

У Києві уламки дрона впали на територію будинку. Є пошкодження (доповнено)
Удар по Києву 15 жовтня
Фото: ДСНС Telegram

Вранці 15 жовтня Росія продовжила атакувати Київ дронами. В Печерському районі впали уламки, повідомила Київська міська військова адміністрація. 

За оновленими даними мера Віталія Кличка, є пʼять постраждалих. Двох поранених медики госпіталізували. У ДСНС розповіли деталі атаки. 

Оновлення. Унаслідок атаки у дворі п’ятиповерхового житлового будинку на відкритій території сталася пожежа легкового автомобіля, її ліквідували. Крім того, уламки пошкодили ще дві автівки, фасад, скління вікон та покрівлю житлової п’ятиповерхівки, а також фасади й частини покрівель двох триповерхових житлових будинків.

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Наслідки атаки по Києву
Фото: ДСНС у Telegram
Наслідки атаки по Києву

«У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється», – йдеться у повідомленні. 

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки

За оновленою інформацією від міського голови Віталія Кличка, падіння дрона сталося біля 5-поверхового житлового будинку. 

«Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі», – сказав він.

Повітряна тривога в місті тривала з 8:28 до 10:11. Кличко повідомляв про роботу ППО.

 

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