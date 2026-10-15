Командувач НГУ не вірить у новий наступ росіян на Київ, проте ворог може намагатися створити буферну зону на півночі

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що наразі українська розвідка не фіксує формувань, необхідних для нового наступу Росії на Київ у лютому-березні 2027 року. За його словами, для такої операції ворогу знадобиться щонайменше 70 тисяч військових.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.Live.

Півненко при цьому не виключає, що Росія може спробувати створити буферну зону на півночі України. Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу, він сказав: "Я не вірю в це".

Водночас Півненко зазначив, що Росія може активізуватися на північних кордонах України, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Імовірною метою таких дій він назвав створення буферної зони, зокрема - на Чернігівщині.

"Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем... Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ", – пояснив командувач.

За його словами, створення буферної зони могло б змусити Україну перекидати сили з інших напрямків і розпорошувати оборонні ресурси.