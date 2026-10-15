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Командувач НГУ не вірить у новий наступ росіян на Київ, проте ворог може намагатися створити буферну зону на півночі

Для такої операції ворогу знадобиться щонайменше 70 тисяч військових.

Командувач НГУ не вірить у новий наступ росіян на Київ, проте ворог може намагатися створити буферну зону на півночі
Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що наразі українська розвідка не фіксує формувань, необхідних для нового наступу Росії на Київ у лютому-березні 2027 року. За його словами, для такої операції ворогу знадобиться щонайменше 70 тисяч військових.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.Live.

Півненко при цьому не виключає, що Росія може спробувати створити буферну зону на півночі України. Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу, він сказав: "Я не вірю в це".

Водночас Півненко зазначив, що Росія може активізуватися на північних кордонах України, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Імовірною метою таких дій він назвав створення буферної зони, зокрема - на Чернігівщині.

"Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем... Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ", – пояснив командувач.

За його словами, створення буферної зони могло б змусити Україну перекидати сили з інших напрямків і розпорошувати оборонні ресурси.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не відмовилася від теоретичної можливості наступу з Брянської області у напрямку Чернігівщини та Київщини.
  • Зеленський також раніше прокоментував загрозу ймовірного нового наступу з території Білорусі. Він сказав, що Росія має багато “хворих і фантастичних ідей”, і не хочеться, щоб туди втягнули Білорусь. Водночас, за даними Прикордонної служби, стягування військ до кордонів Білорусі не фіксували.
  • Білорусь дозволила Росії використати її територію для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Також вона надавала повітряний простір для ударів по цивільних українських об'єктах. У війні проти України ця країна є союзницею Росії. 
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