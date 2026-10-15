​На Прикарпатті викрили нарколабораторію з 164 кг амфетаміну: її організували студент, його однокурсники та батько-лікар

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Група, попередньо, діяла з 2025 року

На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох учасників групи, яких підозрюють у масштабному виробництві та збуті амфетаміну.

Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, організатором був студент з Івано-Франківська, який залучив до незаконного бізнесу двох однокурсників і свого батька-лікаря. Під час затримання правоохоронці вилучили понад 160 кг психотропної речовини.

Група діяла з листопада 2025 року до березня 2026-го. Її учасники забезпечували повний цикл виробництва амфетаміну: закуповували сировину, виготовляли психотропну речовину, фасували її та відправляли замовникам по Україні.

Нелегальну лабораторію облаштували в одному із сіл Городенківської громади на березі Дністра. У березні поліцейські затримали трьох фігурантів під час виготовлення чергової партії амфетаміну.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України