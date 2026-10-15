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Удар по аеродрому в Росії

У ніч на 15 жовтня українські оборонці знищили Росії шість літаків Су-34М.

Про це повідомили у фейсбуці Військово-морських сил.

«У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф», – йдеться у повідомленні.

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Також знищили технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території аеродрому зафіксували повторні детонації та пожежу. Інформацію уточнюють.

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, кажуть у ВМС.

Зеленський розповів про наслідки удару по аеродрому РФ

Деталі удару по аеродрому розповів президент Володимир Зеленський в соцмережах. Він зазначив, що знищено чотири російські літаки Су-34, ще два – уражено.

Російські війська використовували ці літаки для ударів по Україні. На момент атаки вони були підготовлені до нових бойових вильотів і споряджені авіабомбами.

Крім того, українські сили завдали удару по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії. Також ціль уразили в Чорному морі.

Президент наголосив, що Україна продовжуватиме далекобійні операції у відповідь на російські атаки, доки Росія затягуватиме війну.