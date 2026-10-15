Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар ВМС по аеродрому «Борисоглєбськ»: знищені чотири літаки Су-34, два – уражені (оновлено)

Оборонці вдарили «Нептунами». 

Удар ВМС по аеродрому «Борисоглєбськ»: знищені чотири літаки Су-34, два – уражені (оновлено)
Удар по аеродрому в Росії
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

У ніч на 15 жовтня українські оборонці знищили Росії шість літаків Су-34М. 

Про це повідомили у фейсбуці Військово-морських сил

«У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф», – йдеться у повідомленні. 

Реклама

Також знищили технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території аеродрому зафіксували повторні детонації та пожежу. Інформацію уточнюють. 

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, кажуть у ВМС.

Зеленський розповів про наслідки удару по аеродрому РФ

Деталі удару по аеродрому розповів президент Володимир Зеленський в соцмережах. Він зазначив, що знищено чотири російські літаки Су-34, ще два – уражено.

Російські війська використовували ці літаки для ударів по Україні. На момент атаки вони були підготовлені до нових бойових вильотів і споряджені авіабомбами.

Крім того, українські сили завдали удару по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії. Також ціль уразили в Чорному морі.

Президент наголосив, що Україна продовжуватиме далекобійні операції у відповідь на російські атаки, доки Росія затягуватиме війну.

  • У вересні Служба безпеки України уразила по три літаки та вертольоти на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Росії та спільно із Силами оборони атакувала Ярославський НПЗ.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies